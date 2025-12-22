Caroline Pham, presidente ad interim della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense, lascerà l'autorità di regolamentazione finanziaria per entrare a far parte di MoonPay, dopo la conferma del suo successore da parte del Senato.

In un post pubblicato mercoledì su X, MoonPay ha confermato le notizie secondo cui Pham entrerà a far parte del suo team in qualità di responsabile legale e amministrativo. È diventata presidente ad interim a gennaio, durante il passaggio di consegne tra le amministrazioni presidenziali, ed è stata per mesi l'unica commissaria repubblicana della CFTC, dopo la fine dei mandati e le dimissioni degli altri leader.

Pham ha dichiarato a maggio che intendeva lasciare la CFTC dopo la conferma da parte del Senato di Brian Quintenz, la prima scelta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per sostituirla alla presidenza. La nomina di Quintenz è stata successivamente bloccata a causa delle critiche pubbliche da parte di esponenti del settore, tra cui i cofondatori di Gemini Cameron e Tyler Winklevoss, ed è stata infine ritirata dalla Casa Bianca.

Il presidente ad interim della CFTC non sarebbe la prima persona a ricoprire una posizione di alto livello nel settore della regolamentazione a passare immediatamente a un ruolo nell'industria delle criptovalute. Summer Mersinger, un altro commissario della CFTC, ha lasciato l'agenzia a maggio per diventare amministratore delegato della Blockchain Association, un gruppo di sostegno alle criptovalute.

Durante il suo mandato come presidente ad interim, l'agenda di Pham è stata coerente con le direttive della Casa Bianca, comprese quelle relative al settore delle criptovalute. A settembre ha riferito che la CFTC aveva intrapreso solo 18 azioni mentre era in carica e nessun caso di applicazione della legge.

Il presidente ad interim ha anche lanciato il Crypto CEO Forum e il CEO Innovation Council, che includevano i leader delle società di criptovalute.

Senatore USA critica settore crypto per strategie di assunzione “a porte girevoli”

Prima che Mersinger entrasse a far parte della Blockchain Association e MoonPay annunciasse che Pham avrebbe accettato un incarico dopo la sua uscita dalla CFTC, la senatrice del Massachusetts Elizabeth Warren ha suggerito che alcuni funzionari governativi potrebbero gettare le basi per “fare un provino” per posizioni di lobbying e regolamentazione presso società e organizzazioni che operano nel settore delle criptovalute.

Warren ha firmato una lettera del 2022 insieme ad altri legislatori che sollevavano preoccupazioni simili sulle priorità dei funzionari pubblici mentre erano in carica. La lettera citava rapporti secondo cui “oltre 200 funzionari governativi”, tra cui membri del Congresso e dello staff della Casa Bianca, avevano assunto posizioni come consulenti, membri del consiglio di amministrazione, investitori, lobbisti, consulenti legali e dirigenti presso società di criptovalute.