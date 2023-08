Il 1° agosto, la Chamber of Digital Commerce (CDC) – organizzazione statunitense per la tutela di blockchain e asset digitali – ha pubblicato un rapporto completo sulla causa intentata dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti contro Ripple. Il rapporto "SEC v. Ripple Ruling: Impact and Analysis" analizza il verdetto della causa, evidenziandone le profonde implicazioni per il futuro del settore.

Secondo il rapporto, la sentenza del giudice Analisa Torres stabilisce un precedente fondamentale, distinguendo tra un contratto di investimento e l'asset sottostante.

Il rapporto esamina la categorizzazione di Torres delle distribuzioni di token XRP (XRP) di Ripple in tre classi: vendite istituzionali, vendite programmatiche e altre distribuzioni. Ha applicato il test di Howey per determinare se queste distribuzioni costituissero un'offerta ed una vendita di contratti di investimento.

Estratto del rapporto del CDC. Fonte: Blog CDC

Il CDC ha espresso la propria approvazione per la sentenza, in linea con il proprio documento amicus a sostegno di Ripple. Perianne Boring, fondatrice e CEO del CDC, ha sottolineato l'importanza della sentenza nello stabilire precedenti per futuri incontri legali nel settore delle criptovalute.

Boring ha sottolineato l'importanza di un contesto equilibrato nel settore degli asset digitali e l'impegno del gruppo a sostenere le politiche di leadership degli Stati Uniti nell'economia digitale. Sebbene la sentenza del giudice Torres abbia costituito un passo avanti verso una regolamentazione coerente delle criptovalute, il CDC è fermamente convinto che la chiarezza normativa completa possa arrivare solo attraverso una legislazione efficace da parte del Congresso.

Il CDC riconosce l'introduzione di diverse proposte di legge sulla blockchain e sugli asset digitali alla Camera e al Senato degli Stati Uniti; tuttavia, esprime incertezza sulla promulgazione di queste proposte di legge, principalmente a causa dei vincoli posti dal calendario legislativo.

Nonostante le sfide, il CDC continua a sostenere la necessità di un framework legale completo per gli asset digitali, favorendo la creazione di un contesto favorevole al lancio di prodotti di asset digitali. A febbraio, il CDC ha accusato la SEC di aver abusato della propria autorità e di aver ingiustamente etichettato gli asset crypto come security nella causa per insider trading contro gli ex dipendenti di Coinbase.

Traduzione a cura di Walter Rizzo