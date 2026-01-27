La società di sicurezza blockchain CertiK mantiene aperta la possibilità di una futura initial public offering (IPO), secondo quanto dichiarato dal cofondatore e CEO Ronghui Gu.

Nel corso di un’intervista con Acumen Media giovedì al World Economic Forum di Davos, in Svizzera, Gu ha affermato che la valutazione di CertiK si aggira intorno ai 2 miliardi di dollari e che una quotazione in borsa rappresenterebbe un passo naturale per l’azienda. Tuttavia, il CEO ha sottolineato che per raggiungere questo obiettivo sarebbero necessari “investimenti e numerose partnership strategiche”.

“Non abbiamo ancora un piano IPO molto concreto, ma è sicuramente un obiettivo che stiamo perseguendo”, ha dichiarato Gu, aggiungendo che l’ingresso in Borsa di CertiK rappresenterebbe un passo significativo per le aziende che operano nell’infrastruttura Web3.

“Molte persone desiderano che CertiK abbia successo e che la sua IPO vada a buon fine, perché ritengono che ciò sia importante non solo per CertiK, ma anche per l'intero settore”.

Il cofondatore e CEO di CertiK, Ronghui Gu, interviene da Davos. Fonte: Acumen Media

CertiK è una società di sicurezza blockchain specializzata nella revisione degli smart contract e nella fornitura di strumenti di monitoraggio del rischio per i progetti crypto.

Secondo quanto riportato, diverse altre aziende attive nel settore crypto e blockchain starebbero pianificando una futura quotazione in Borsa, tra cui Ledger. La società di custodia BitGo ha lanciato giovedì la propria IPO con una valutazione stimata superiore ai 2 miliardi di dollari, con le azioni negoziate al New York Stock Exchange. Coinbase si è quotata in Borsa nel 2021, diventando il primo grande crypto exchange con sede negli Stati Uniti a farlo, seguita dall’emittente di stablecoin Circle nel giugno 2025.

I leader del settore crypto si riuniscono a Davos per discutere di politiche e partnership

L'aggiornamento di Gu sull'IPO di CertiK è stato uno dei tanti annunci fatti dai dirigenti del settore crypto a Davos. Tra i partecipanti figuravano l'ex CEO di Binance Changpeng Zhao, il CEO di Coinbase Brian Armstrong e il CEO di Circle Jeremy Allaire.