Caroline Pham, presidente ad interim della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense, ha invitato a presentare candidature di amministratori delegati al fine di ricoprire i posti vacanti in un consiglio incaricato di discutere strategie, comprese quelle relative agli asset digitali.

In un avviso pubblicato martedì, Pham ha dichiarato che la CFTC accetterà candidature fino all'8 dicembre per un “CEO Innovation Council”, rifacendosi ai precedenti sforzi dell'autorità di regolamentazione per regolamentare gli asset digitali, tra cui l'iniziativa “Crypto Sprint”, un forum sul settore crypto, e i progressi del Congresso con un disegno di legge sulla struttura del mercato. Il presidente ad interim sostiene che il consiglio si concentrerà sulla “missione ampliata della CFTC sui mercati crypto e predittivi”.

“La CFTC è pronta a portare avanti la nostra missione sui mercati e sui prodotti ampliati, comprese le crypto e gli asset digitali, e a garantire che i nostri mercati rimangano vivaci e resilienti, proteggendo al contempo tutti i partecipanti”, dichiara Pham. “Per partire con il piede giusto, è fondamentale che la CFTC promuova il coinvolgimento del pubblico con il supporto di leader esperti del settore e visionari impegnati a costruire il futuro”.

Non è chiaro quando la CFTC istituirà ufficialmente il consiglio, ma ciò potrebbe avvenire dopo che Pham avrà lasciato la commissione. Il presidente ad interim potrebbe presto essere sostituito dal funzionario della SEC Michael Selig, la cui nomina a presidente della commissione, confermata dal Senato, dovrebbe essere sottoposta a votazione in aula a breve. Molti legislatori non rientreranno a Washington, D.C., fino a dopo le vacanze del Ringraziamento.

Selig indica priorità in materia crypto mentre CFTC affronta vuoto di leadership

Sebbene il Senato non abbia ancora deliberato sulla nomina di Selig, la testimonianza da lui resa la scorsa settimana dinanzi ai legislatori della Commissione Agricoltura ha offerto un'anteprima del suo possibile approccio alla regolamentazione degli asset digitali, qualora la nomina venisse confermata.

Selig sostiene che sia “di vitale importanza” disporre di un “poliziotto di quartiere” per la regolamentazione dei mercati spot delle commodity digitali. Inoltre, ha definito “molto importante avere una varietà di punti di vista”, riferendosi alla carenza di leadership alla CFTC: Pham è stato l’unico commissario per mesi e, fino a martedì, la Casa Bianca non aveva annunciato ulteriori nomine da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.