La Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti ha affiancato una serie di dirigenti del settore blockchain ai loro omologhi della finanza tradizionale nell'ambito del nuovo CEO Innovation Council dell'agenzia.

Stando a un annuncio di mercoledì, il CEO Innovation Council discuterà gli sviluppi della struttura di mercato relativi ai mercati dei derivati supervisionati dalla CFTC.

Gli argomenti di discussione riguarderanno principalmente “tokenizzazione, cripto-asset, trading 24 ore su 24, 7 giorni su 7, contratti perpetui, mercati predittivi e infrastruttura di mercato blockchain”.

L'elenco dei partecipanti include i dirigenti di exchange di criptovalute e mercati di previsione come Polymarket, Kalshi, Kraken, Gemini, Bitnomial, Crypto.com e Bullish.

Accanto ai CEO del settore, le controparti della finanza tradizionale provengono dalle principali borse valori come CME Group, Cboe Global Markets, Nasdaq, Intercontinental Exchange e London Stock Exchange Group.

“Stiamo consolidando il successo del CFTC Crypto CEO Forum e della tavola rotonda congiunta SEC-CFTC con il nostro CFTC CEO Innovation Council, incentrato in particolare sugli sviluppi della struttura dei mercati dei derivati”, ha affermato Caroline Pham, presidente ad interim della CFTC.



CFTC lavora per migliorare infrastruttura e regolamentazione mercato dei derivati

L'ultima iniziativa della CFTC giunge pochi giorni dopo che il presidente ad interim Pham ha annunciato un programma pilota per il mercato dei derivati con garanzie collaterali in criptovalute.

Il programma pilota consentirà ai commercianti di futures registrati presso la CFTC di accettare Bitcoin (BTC), Ether (ETH) e la stablecoin USDC di Circle come garanzie collaterali, mentre la CFTC testa l'integrazione delle criptovalute nei mercati regolamentati.

La leadership di Pham ha finora indicato che la CFTC è aperta a impegnarsi attivamente nel mercato crypto e a stabilire linee guida chiare per il settore, cosa che in precedenza era stata considerata più difficile per la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.

Ad inizio anno, la CFTC ha inoltre presentato il Crypto CEO Forum, composto dai CEO di importanti aziende quali Coinbase, Circle e Ripple, con Pham che ha promesso di “mantenere la promessa dell'amministrazione Trump di garantire che l'America sia all'avanguardia in termini di opportunità economiche”.