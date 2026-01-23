Changpeng “CZ” Zhao, ex CEO dell’exchange di criptovalute Binance e co-fondatore di YZi Labs, ha dichiarato di essere in trattative con “probabilmente una dozzina di governi” per la tokenizzazione dei loro asset.

Intervenendo giovedì al World Economic Forum (WEF) di Davos, in Svizzera, Zhao ha affermato di aver dialogato con i governi di diversi Paesi, senza specificarne i nomi, nell’ambito di iniziative legate alla tokenizzazione. L’ex CEO ha descritto la tokenizzazione come un aspetto “enorme” e già comprovato dell’industria crypto, insieme a “exchange e stablecoin”.

“Sto parlando con probabilmente una dozzina di governi della tokenizzazione di alcuni dei loro asset, perché in questo modo il governo può effettivamente realizzare prima i guadagni finanziari e utilizzarli per sviluppare quei settori”, ha dichiarato Zhao.

Changpeng Zhao interviene giovedì a Davos. Fonte: YZi Labs

Zhao ha collaborato direttamente con funzionari governativi in Kirghizistan nell’ambito di iniziative volte a promuovere la stablecoin ancorata al som del Paese. Il Pakistan Crypto Council, istituito nel marzo 2025, ha nominato Zhao come consulente, mentre, secondo quanto riportato, funzionari governativi malesi hanno discusso con lui un potenziale quadro normativo sulle criptovalute nel gennaio 2025.

A Davos, Zhao ha inoltre evidenziato le difficoltà legate all’adozione dei pagamenti in criptovalute, osservando una convergenza tra i metodi di pagamento tradizionali e l’utilizzo degli asset digitali:

“I pagamenti sono qualcosa che abbiamo provato ma non abbiamo ancora conquistato, non abbiamo ancora iniziato nel mondo cripto. Ci abbiamo provato, ma nessuno paga realmente in cripto.”

Speculazioni sul possibile ritorno di CZ in Binance

Zhao ha scontato quattro mesi di carcere nel 2024 nell’ambito di un accordo con le autorità statunitensi, legato alla mancata implementazione di un adeguato programma antiriciclaggio (AML) presso Binance. Si è dimesso dalla carica di CEO e l’accusa per reato federale, insieme all’accordo di patteggiamento, gli avrebbe probabilmente impedito di assumere un ruolo di leadership all’interno del crypto exchange al termine della pena.

Tuttavia, nell’ottobre successivo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha concesso la grazia a Zhao, aprendo la strada a un potenziale ritorno in Binance. A dicembre, Zhao ha dichiarato di essere “in pensione”, lasciando intendere di non avere piani per riprendere un ruolo operativo presso l’exchange di criptovalute.