Il Chicago Mercantile Exchange (CME), la più grande borsa di derivati finanziari al mondo, ha sospeso le negoziazioni per circa 10 ore tra giovedì e venerdì, provocando un’ondata di proteste tra i trader prima che il servizio venisse ripristinato.

Secondo un annuncio del CME, la sospensione è stata causata da un “problema di raffreddamento” presso il data center di CyrusOne, situato nello Stato dell’Illinois. In un aggiornamento, il CME ha comunicato che le negoziazioni sono state completamente ripristinate e che venerdì alle 13:30 UTC il trading su tutti i mercati è ufficialmente ripreso.

Nel frattempo, gli operatori hanno espresso il loro malcontento per il grave guasto, che ha bloccato alcuni utenti nelle loro posizioni, impedito ad altri di effettuare nuove operazioni e interrotto la price discovery.

L'operatore di borsa Timothy Bozman ha accusato il CME di manipolazione del mercato e ha chiesto come “un semplice problema abbia potuto mettere fuori uso l'intera piattaforma dei futures del CME”.

«È molto conveniente che questo accada in Asia nel giorno del Ringraziamento, quando i volumi sono già bassi. Sembra che qualcuno stia cercando di manipolare rapidamente i mercati in una certa direzione», ha commentato un altro utente di X.

La protesta dei trader è proseguita anche dopo la risoluzione del problema, con molti che hanno sottolineato come le contrattazioni siano state sospese pochi minuti prima che i futures sull’argento toccassero il massimo storico di 54 $, alimentando ulteriormente le speculazioni.

I contratti futures su Bitcoin continuano a salire dopo la sospensione del mercato

Il CME non pubblica dati di trading regolari per il Giorno del Ringraziamento, che quest’anno è caduto di giovedì. Tuttavia, secondo i dati di TradingView, i contratti futures su Bitcoin hanno chiuso mercoledì a 90.355 $ e hanno riaperto venerdì a 90.940 $.

I prezzi dei futures su Bitcoin hanno continuato a salire venerdì, superando i 93.000 $ al momento della stesura di questo articolo, mentre BTC rimbalza dal minimo locale di 80.522 $.

I futures su Bitcoin rimbalzano dal recente minimo. Fonte: TradingView

Gli analisti ritengono che BTC trovi una forte resistenza a 95.000 $, ma se la criptovaluta riuscisse a riconquistare quel livello come supporto, potrebbe tornare nell’area dei 100.000 $.

Il recente calo a poco sopra gli 80.000 $ ha segnato il punto più basso del mercato, secondo l’investitore e analista Arthur Hayes, il quale ha affermato che l’allentamento delle condizioni di liquidità porterà BTC verso livelli più elevati nel 2026, avvertendo però che nel frattempo potrebbe verificarsi un altro ribasso di breve periodo.