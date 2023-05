Chiliz, fornitore blockchain leader nell'industria dello sport, ha annunciato il lancio della sua nuova blockchain pubblica: Chiliz Chain. Lo scopo di questo network, spiega l'azienda, è migliorare ulteriormente il rapporto fra i tifosi e le loro squadre preferite tramite le opportunità offerte dalla tecnologia blockchain.

I brand sportivi potranno fare leva sull'expertise di Chiliz e sulla sua rete di oltre 150 squadre per creare community digitali altamente coinvolte, al fine di realizzare esperienze, prodotti e servizi Web3 di prossima generazione.

Chiliz Chain sarà un ecosistema Layer-1 interoperabile e compatibile con EVM. Il network si baserà su un sistema di consenso Proof of Stake Authority (PoSA) e su 11 validatori attivi, che comprenderanno alcuni dei nomi più rispettati del mondo blockchain e, in futuro, le principali proprietà sportive. Queste entità saranno responsabili di convalidare le transazioni, nonché di creare un ambiente sicuro su cui gli sviluppatori potranno creare i propri progetti Web3. Attualmente, i validatori annunciati sono Jump Crypto, Paribu e Just Mining.

Tutte le commissioni su Chiliz Chain saranno pagate in $CHZ, il token nativo di Chiliz. Lo staking, ovvero un meccanismo che consente agli utenti di delegare i propri token per rendere più sicura la rete, è parte integrante del modello PoSA: in altre parole, i possessori di CHZ potranno svolgere un ruolo chiave nello sviluppo dell'ecosistema e ricevere al tempo stesso delle ricompense.

L'azienda ha inoltre annunciato Chiliz Labs, incubator da 50 milioni di dollari per i progetti sportivi basati su blockchain che puntano a costruire su Chiliz Chain, ma che si trovano ancora nelle prime fasi di sviluppo. Nei prossimi mesi saranno annunciato una serie di progetti Web3 realizzati proprio grazie al supporto offerto da Chiliz Labs: da giochi di calcio manageriale basati sul metaverso a programmi di biglietteria NFT.

Alexandre Dreyfus, il CEO di Chiliz, ha dichiarato:

"Siamo fieri di poter finalmente annunciare alla community sportiva globale Chiliz Chain, la blockchain sportiva. Abbiamo lavorato a lungo per arrivare a questo momento, per noi è un importante passo avanti. Grazie al nostro impegno a lungo termine nell’innovazione, alla nostra rete e alla nostre nuove partnership, e grazie alla promozione di progetti sportivi incentrati sulla blockchain, Chiliz Chain potrà crescere fino a diventare la colonna portante del Web3 per lo sport, fornendo l’infrastruttura necessaria per la nuova generazione di prodotti, esperienze e servizi per le squadre, per i marchi e per i tifosi."

Chiliz è l'azienda creatrice dei Fan Token e di Socios.com, l'app di fan engagement leader a livello mondiale. I Fan Token sono degli utility token che consentono ai tifosi di accedere alle community di Socios.com, dove possono interagire con le loro squadre preferite e vincere premi. L'ecosistema di Socios.com comprende alcuni dei nomi più prestigiosi del mondo sportivo, sia italiano che internazionale: FC Barcelona, Paris Saint Germain, Manchester City, Juventus, S.S.C. Napoli, Inter Milan, AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, A.S Roma, Ultimate Fighting Championship (UFC) e importanti team di Formula 1. Ad oggi, la piattaforma conta oltre due milioni di utenti.