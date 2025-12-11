ChronoForge, studio di videogiochi Web3 che sviluppa un gioco di ruolo multiplayer incentrato sulla proprietà di asset on-chain, cesserà l'attività dopo mesi di operatività con un team drasticamente ridotto, chiusura che sottolinea le gravi pressioni finanziarie che il settore del gaming Web3 sta affrontando durante l'attuale fase di recessione del mercato.

Mercoledì, lo studio ha annunciato che cesserà tutti i servizi entro il 30 dicembre, citando “molti venti contrari”, tra cui una carenza di fondi che ha costretto i fondatori a finanziare lo sviluppo di tasca propria da luglio e a ridurre il personale dell'80%.

Con una dichiarazione pubblicata sui social media, il team ha riferito di aver continuato a operare sotto forte pressione finanziaria, rilasciando patch e nuove funzionalità “nonostante l'assenza di budget per il marketing, entrate inferiori al livello di sostenibilità, la perdita di co-sviluppatori e il pesante clima negativo che grava sul settore del gaming Web3”

Abhishek Pawa, fondatore della società di consulenza in materia di criptovalute AP Collective, afferma che la chiusura “riflette quanto sia stato difficile il mercato del gaming Web3 in questo ciclo”.

ChronoForge è stato sviluppato da Minted Loot Studios. La sua entità affiliata, Rift Foundation, supervisiona il token e l'ecosistema di gioco. La fondazione ha raccolto più di 3 milioni di dollari attraverso la vendita del token RIFT per sostenerne lo sviluppo.

Il progetto è diventato operativo nel 2022, quando ha lanciato la sua prima collezione NFT e ha avviato i primi sforzi di costruzione della community.

Difficile situazione generale di GameFi e alcuni aspetti positivi

Il gaming Web3, spesso denominato GameFi, ha dovuto affrontare una carenza di finanziamenti e un calo di interesse da parte degli utenti per gran parte del 2025.

Alla fine dello scorso anno, secondo un rapporto di ChainPlay, una piattaforma di gaming blockchain, il 93% dei progetti di giochi Web3 era considerato ormai fallito. All'epoca, i prezzi dei token GameFi erano scesi del 95% rispetto al loro massimo storico.

La tendenza ha rappresentato una brusca inversione di tendenza rispetto al precedente mercato rialzista delle criptovalute, che ha raggiunto il picco nel 2022 e ha alimentato un'impennata della domanda di progetti GameFi.

Anche l'interesse dei venture capitalist per il settore è diminuito, dati i rendimenti deludenti. Secondo ChainPlay, più della metà dei VC che hanno investito in GameFi alla fine del 2024 hanno perso denaro.

Tuttavia, non mancano alcuni aspetti positivi. I dati di DappRadar mostrano che GameFi e la finanza decentralizzata sono stati i settori più attivi nel Web3 nel mese di ottobre, con i giochi che hanno rappresentato quasi il 28% di tutte le attività delle applicazioni decentralizzate durante il mese.