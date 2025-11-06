Dopo aver svelato un nuovo accordo di 15 anni con il gigante tecnologico Amazon, la società di mining di Bitcoin Cipher Mining ha registrato un aumento superiore al 34%, sommandosi alla serie di partnership tra grandi aziende tecnologiche e miner di crypto.

Secondo quanto annunciato lunedì dalla società di mining di Bitcoin (BTC), il contratto di locazione di 15 anni con Amazon Web Services, del valore di 5,5 miliardi di dollari, prevede che Cipher fornisca spazi e energia chiavi in mano per i carichi di lavoro di intelligenza artificiale in due fasi, a partire da luglio e agosto del prossimo anno.

Cipher Mining ha inoltre registrato una perdita netta significativamente ridotta di 3 milioni di dollari e un aumento degli utili rettificati di 41 milioni di dollari per il terzo trimestre, rispetto alla perdita netta di 46 milioni di dollari e agli utili rettificati di 30 milioni di dollari del trimestre precedente.

Ciò ha portato le azioni di Cipher a salire del 34% da 18,65$ a un picco di 25,02$ durante le contrattazioni di lunedì, prima di tornare a 22,76$ alla fine della giornata.

Come è noto, i miner di Bitcoin hanno diversificato le loro fonti di reddito orientando la loro capacità energetica verso servizi di hosting AI e HPC a partire dall'halving di aprile 2024, che ha ridotto i compensi per il mining a 3,125 BTC, compromettendo la redditività complessiva.

Anche Cipher e Google sono in affari

A settembre, Google ha acquisito una partecipazione del 5,4% in Cipher Mining nell'ambito di un accordo pluriennale del valore di 3 miliardi di dollari con Fluidstack, società specializzata in data center per l'intelligenza artificiale.

Lunedì Tyler Page, CEO di Cipher, ha dichiarato tramite un comunicato diramato dalla società che “è stata conclusa un'importante transazione con Fluidstack e Google, stabilendo saldamente la nostra credibilità nel settore HPC”. “A tale transazione segue ora un ulteriore importante passo avanti, con la sottoscrizione del nostro primo contratto di locazione diretta con un hyperscaler di primo livello”, ha aggiunto. Contestualmente all'accordo con Amazon, Cipher ha reso noto di aver acquisito una partecipazione di maggioranza in una joint venture per lo sviluppo di un sito di hosting AI da un gigawatt nel Texas occidentale, noto come Colchis. In base all'accordo, Cipher fornirà la maggior parte dei finanziamenti e acquisirà una partecipazione azionaria del 95%.

Miner e colossi tech stringono accordi

Quest'anno i leader tecnologici hanno aumentato il loro coinvolgimento con i miner di Bitcoin. Lunedì anche la società di mining di Bitcoin IREN ha firmato un contratto pluriennale per servizi cloud GPU con Microsoft del valore di 9,7 miliardi di dollari.

Ad agosto TeraWulf ha invece ottenuto un accordo di hosting da 3,7 miliardi di dollari con Fluidstack, sostenuta dalla società madre di Google, Alphabet.