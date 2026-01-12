L’approvazione del Digital Asset Market Clarity Act del 2025, noto anche come disegno di legge CLARITY sulla struttura del mercato, dipende dal sostegno bipartisan all’interno della Commissione Bancaria del Senato degli Stati Uniti, secondo Alex Thorn, responsabile della ricerca presso la società di investimenti crypto Galaxy.

In genere, per far avanzare una proposta legislativa il Senato necessita di almeno 60 voti, e i Repubblicani avrebbero bisogno che tra sette e dieci Democratici votino a favore del CLARITY Act, ha dichiarato Thorn venerdì.

Se i Repubblicani riuscissero a ottenere quattro voti dai Democratici nella Commissione Bancaria del Senato, è “probabile” che tutti i 17 senatori democratici che hanno sostenuto il GENIUS Act — un quadro normativo per le stablecoin — votino insieme ai Repubblicani per portare avanti il disegno di legge sulla struttura del mercato, ha aggiunto Thorn.

“I sostenitori del disegno di legge sulla struttura del mercato auspicano un livello di bipartisanismo simile nella votazione della prossima settimana. In assenza di un forte sostegno bipartisan nel voto della Commissione Bancaria del Senato, le probabilità che il provvedimento venga approvato nel 2026 diminuirebbero drasticamente”.

Archivio del Senato degli Stati Uniti sulla legislazione relativa alle cripto. Fonte: : Alex Thorn

L'approvazione da parte del Congresso statunitense di un quadro normativo per il mercato crypto favorirebbe la loro adozione, soprattutto tra gli investitori istituzionali, che potrebbero essere riluttanti ad abbracciare la tecnologia degli asset digitali a causa della mancanza di chiarezza normativa e della possibilità di un rollback regolamentare, ha affermato Thorn.

Cosa succede se la legge sulla struttura del mercato non viene approvata?

Se il CLARITY Act non dovesse essere approvato dal Senato, l’impatto sul settore crypto sarebbe “relativamente minimo”, ha affermato Thorn, aggiungendo che gli operatori del settore hanno già raggiunto diversi obiettivi politici chiave grazie alla svolta normativa pro-crypto negli Stati Uniti.

Tuttavia, il mancato avanzamento del disegno di legge probabilmente inciderebbe sul sentiment degli investitori a breve termine, ha spiegato Thorn. Le elezioni di midterm statunitensi del 2026, infatti, rendono “altamente incerto” che il provvedimento venga sottoposto a una seconda votazione nel 2026 qualora non dovesse essere approvato il 15 gennaio.

L'equilibrio di potere nella Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti al momento della stesura del presente documento. Fonte: US House

Di recente, la banca d’investimenti TD Cowen ha avvertito che la legislazione sulla struttura del mercato crypto potrebbe non essere approvata prima del 2027 ed entrare in vigore nel 2029, qualora i legislatori democratici riuscissero a rinviare il voto oltre le elezioni di midterm e a riconquistare il controllo di almeno una delle due Camere del Congresso.

Le normative introdotte durante l’era Trump che hanno favorito il settore crypto, l’intelligenza artificiale e l’industria tecnologica nel suo complesso potrebbero essere revocate se i Repubblicani dovessero perdere il controllo di una delle due Camere nelle elezioni di midterm del 2026, ha dichiarato il miliardario gestore di hedge fund Ray Dalio.