Analista: Stallo CLARITY Act positivo per settore crypto

Secondo l'analista di mercato Michaël van de Poppe, lo stallo del disegno di legge CLARITY sulla struttura del mercato delle criptovalute al Congresso degli Stati Uniti potrebbe alla fine giovare al settore. Van de Poppe ha infatti avvertito che la legislazione nella sua forma attuale rischia di regolamentare eccessivamente la finanza decentralizzata e i mercati correlati.

Van de Poppe cita il ritiro del sostegno al disegno di legge da parte dell'exchange di criptovalute Coinbase mercoledì scorso e il post di Brian Armstrong, CEO di Coinbase, in cui elenca diverse perplessità sulla versione più recente.

Michaël van de Poppe spiega perché il CLARITY Act è in fase di stallo e perché è positivo per il settore delle criptovalute. Fonte: Michaël van de Poppe

Le questioni includevano un “divieto di fatto” sulle azioni tokenizzate, l'accesso del governo ai registri degli utenti sulle piattaforme di finanza decentralizzata (DeFi) e il divieto delle stablecoin fruttifere, secondo quanto affermato da Armstrong. Van de Poppe ha dichiarato:

"Ritengo che se il disegno di legge fosse stato approvato nella sua forma attuale, avrebbe avuto un impatto molto negativo sui mercati in generale. Pertanto, ora tutte le parti sono concordi nel proseguire la discussione. Mi ricorda molto la normativa sui mercati delle cripto-attività (MiCA) in Europa.

Anche il MiCA, un quadro normativo completo sulle criptovalute per l'Unione Europea (UE), ha richiesto diversi cicli di negoziazioni e revisioni prima che la versione finale fosse approvata, secondo van de Poppe.

L'approvazione di un quadro normativo per il mercato crypto negli Stati Uniti è un importante obiettivo politico dell'industria e dei suoi alleati al Congresso, che stanno spingendo per regole chiare per la finanza on-chain.

CEO Coinbase smentisce indiscrezioni su tensioni con la Casa Bianca e afferma che i negoziati CLARITY sono in corso

Come riportato sabato dalla giornalista indipendente specializzata in criptovalute Eleanor Terrett, la Casa Bianca ha minacciato di ritirare il proprio sostegno al CLARITY Act in risposta alla revoca del sostegno alla legge da parte di Coinbase.

Armstrong ha smentito la notizia e dichiarato che sono in corso trattative per redigere una versione del disegno di legge che soddisfi sia il settore crypto che le banche commerciali.

La Casa Bianca si è dimostrata “estremamente costruttiva” durante il processo, sottolinea Armstrong. Il suo post ha suscitato una serie di reazioni critiche nei confronti del settore bancario e del divieto sulle stablecoin fruttifere.

“Non lasciate che sopprimano il rendimento delle stablecoin. Ciò causerebbe un arretramento di una generazione. Resistete”, esorta il venture capitalist Nic Carter.