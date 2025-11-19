Cloudflare, compagnia leader nel settore dei servizi di rete per siti web e piattaforme online, ha segnalato interruzioni che hanno impedito l'accesso a molti siti web relativi alle criptovalute e alle comunicazioni tramite social media.

In un aggiornamento di martedì sullo stato del proprio sistema, Cloudflare ha dichiarato di aver implementato una correzione dopo aver segnalato un “degrado del servizio interno” alle 11:48 UTC.

“Riteniamo che l'incidente sia ora risolto”, si legge in un aggiornamento sullo stato di Cloudflare. “Continuiamo a monitorare eventuali errori per garantire che tutti i servizi tornino alla normalità”.



Il disservizio ha interessato molti utenti che tentavano di accedere alla pagina iniziale di siti quali X, Truth Social, Coinbase, Blockchain.com, Ledger, BitMEX, Toncoin, Arbiscan e DefiLlama. Alcuni siti, tra cui Kraken, hanno segnalato prima di molti altri che “una soluzione” era stata implementata e sembrava ripristinare l'accesso.

Piattaforme come BlueSky e Reddit sembrano non essere state interessate dal disservizio.

In una dichiarazione rilasciata a Cointelegraph, un portavoce di Cloudflare ha affermato:

“La causa principale dell'interruzione è da ricercarsi in un file di configurazione generato automaticamente per gestire il traffico delle minacce. Il file ha superato la dimensione prevista delle voci e ha provocato un crash nel sistema software che gestisce il traffico per una serie di servizi Cloudflare”.

“L'interruzione di Cloudflare di oggi dimostra quanto sia diventata vulnerabile l'economia digitale”, sostiene Fadl Mantash, responsabile della sicurezza informatica di Tribe Payments, in una dichiarazione rilasciata a Cointelegraph. “Quando un singolo provider a monte riscontra dei problemi, l'impatto non rimane circoscritto, ma si propaga a cascata in tutti i settori, interessando ogni ambito, dalle piattaforme dei social media ai pagamenti e-commerce e ai servizi di pagamento back-end”.

Siti web e servizi crypto ancora vulnerabili alle infrastrutture centralizzate

Nonostante la spinta alla decentralizzazione di molte piattaforme crypto e blockchain, queste sembrano essere ancora legate a server centralizzati, come quelli di Cloudflare. A ottobre, un incidente che ha coinvolto Amazon Web Services ha bloccato l'attività su Coinbase, Robinhood e MetaMask per diverse ore prima che venisse ripristinata.