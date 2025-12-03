L'attività di trading dei futures su Ether (ETH) ha superato quella su Bitcoin sul CME Group con sede a Chicago, evidenziando un notevole cambiamento nel mercato dei derivati sugli asset digitali e alimentando le speculazioni sul fatto che Ether possa entrare in un “super ciclo” atteso da tempo, un periodo pluriennale di crescita accelerata guidata da una crescente adozione.

In un recente video del CME, Priyanka Jain, direttrice dei prodotti azionari e crypto della borsa, sostiene che le opzioni su Ether stiano attualmente manifestando una volatilità superiore rispetto alle opzioni su Bitcoin (BTC). Piuttosto che scoraggiare la partecipazione, afferma, l'aumento della volatilità ha attirato i trader e contribuito a stimolare la crescita dell'attività sui futures su Ether.

“Questa maggiore volatilità ha agito come un potente magnete per i trader, accelerando direttamente la partecipazione ai futures su Ether del CME Group”, commenta Jain. “Si tratta del tanto atteso super ciclo di Ether o semplicemente di un recupero guidato dalla volatilità di breve termine?”

Tale rotazione è stata particolarmente evidente nel mese di luglio, quando il cosiddetto flippening ha consentito per la prima volta all'open interest dei futures su Ether di superare quello dei futures su Bitcoin sulla borsa valori.

Sebbene i futures su Bitcoin e Micro Bitcoin rappresentino ancora la quota maggiore dell'attività se misurata in dollari statunitensi, Jain ritiene che la tendenza generale sia chiara: la partecipazione del mercato ai prodotti legati a Ether sta crescendo rapidamente.

Prezzo di Ether registra rinnovata volatilità

Ether, Bitcoin e il mercato delle criptovalute in generale hanno subito una nuova pressione di vendita lunedì, prolungando un periodo di volatilità che ha coronato un mese difficile per il settore. La tendenza sembra aver fatto seguito a un'ondata coordinata di riduzione del rischio verificatasi a fine novembre.

Commentando il sell-off, l'analista di mercato CTO Larsson sottolinea come i trader abbiano ridotto l'esposizione immediatamente dopo la chiusura mensile.

“Le persone hanno ridotto l'esposizione esattamente alle 00:00 UTC, a causa della chiusura negativa della candela mensile”, precisa.

Nel frattempo, le società di tesoreria in Ether, ovvero le imprese che hanno fatto della detenzione di ETH nei propri bilanci una strategia aziendale fondamentale, hanno visto il valore delle loro partecipazioni diminuire drasticamente. Secondo i dati di CoinGecko, società come SharpLink e Bit Digital sono ora in perdita sulle loro posizioni in ETH.