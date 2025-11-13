Coinbase e la startup di stablecoin BVNK avrebbero interrotto un accordo di acquisizione da 2 miliardi di dollari che sarebbe stato uno dei più grandi accordi mai conclusi nel settore crypto, ampliando in modo significativo l'offerta di stablecoin istituzionali di Coinbase.

Secondo quanto riportato martedì da Fortune, la decisione è stata reciproca, ma non è chiaro il motivo per cui le parti abbiano deciso di annullare l'accordo. Coinbase e BVNK, che sviluppa infrastrutture per stablecoin, avevano raggiunto la fase di due diligence dell'accordo in seguito alla firma di un accordo di esclusiva a ottobre.

“Dopo aver discusso una potenziale acquisizione di BVNK, entrambe le parti hanno concordato di comune accordo di non procedere”, spiega un portavoce di Coinbase a Fortune, aggiungendo che continueranno a vagliare ulteriori opportunità.

Si sarebbe trattato del secondo accordo più importante di Coinbase dopo l'acquisto, avvenuto ad agosto, della piattaforma di scambio di derivati crypto Deribit per 2,9 miliardi di dollari.

Il tentativo di Coinbase di acquistare la società di stablecoin si verifica in un momento in cui l'interesse di Wall Street per i token è salito alle stelle, con le reti di pagamento internazionali, tra cui Western Union, MoneyGram e SWIFT, che hanno iniziato a integrare soluzioni di stablecoin.

Il mercato delle stablecoin, del valore di 312 miliardi di dollari, cavalca l'onda del dinamismo normativo conseguente all'approvazione del GENIUS Act negli Stati Uniti a luglio, mentre il Tesoro americano ha stimato ad aprile che il mercato delle stablecoin potrebbe crescere fino a raggiungere i 2.000 miliardi di dollari entro il 2028.

BVNK prevede di espandere i ricavi delle stablecoin di Coinbase

L'acquisizione di BVNK avrebbe potuto aumentare la quota di Coinbase nei ricavi derivanti dai servizi di stablecoin, che hanno rappresentato 246 milioni di dollari, pari al 19%, dei 1,9 miliardi di dollari di ricavi registrati dall'exchange nel terzo trimestre.

L'annullamento dell'acquisizione, tuttavia, potrebbe ora liberare capitali da destinare al perseguimento di un'altra iniziativa nel settore delle stablecoin.

BVNK da rivalutare

Al contempo, BVNK tornerà al tavolo delle trattative dopo aver già discusso con Mastercard in merito a una potenziale acquisizione ad ottobre.

A maggio anche la divisione di venture capital di Citi, Citi Ventures, e Visa, concorrente di Mastercard, hanno investito in BVNK.

BVNK, con sede nel Regno Unito, è stata lanciata ad ottobre 2021 dal CEO Jesse Hemson-Struthers, dal direttore tecnico Donald Jackson e dal direttore commerciale Chris Harmse. L'azienda dichiara di elaborare attualmente un volume annualizzato di oltre 20 miliardi di dollari.