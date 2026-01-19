Brian Armstrong, CEO dell'exchange crypto Coinbase, ha smentito le notizie secondo cui la Casa Bianca starebbe valutando di ritirare il proprio sostegno al CLARITY Act, proposta di legge sulla struttura del mercato crypto, e ha inoltre smentito le voci secondo cui l'amministrazione sarebbe “furiosa” con Coinbase.

“La Casa Bianca è stata molto collaborativa in questo senso. Ci hanno chiesto di cercare di raggiungere un accordo con le banche, cosa su cui stiamo attualmente lavorando”, ha dichiarato Armstrong.

Venerdì, la giornalista indipendente Eleanor Terrett ha riportato uno scontro tra Coinbase e l'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, con la Casa Bianca che minacciava di ritirare il sostegno al progetto di legge sulla struttura del mercato se Coinbase non avesse ripreso le trattative.

Mercoledì Coinbase ha ritirato il proprio sostegno al CLARITY Act a causa dei timori che la legislazione potesse danneggiare il settore della finanza decentralizzata (DeFi), vietare il trading di azioni tokenizzate e proibire la condivisione dei rendimenti delle stablecoin con i clienti.

“Preferiamo non avere alcuna legge piuttosto che una legge sbagliata. Speriamo di poter arrivare a una bozza migliore”, ha dichiarato Armstrong mercoledì, condividendo un elenco delle preoccupazioni del settore riguardo all'ultima bozza di legge.

La Commissione bancaria del Senato degli Stati Uniti ha rinviato la revisione del CLARITY Act, originariamente prevista per giovedì, fino a quando i legislatori e il settore crypto non saranno in grado di negoziare condizioni più accettabili.

Armstrong si aspetta una nuova revisione del disegno di legge entro “poche” settimane e ha definito le disposizioni della versione bloccata del disegno di legge “catastrofiche” per i consumatori, facendo eco alle diffuse preoccupazioni dei dirigenti del settore crypto.

La prima pagina del CLARITY Act. Fonte: US Senate

CLARITY Act divide settore crypto, mentre si intensifica lotta su rendimento stablecoin

Il CLARITY Act ha creato una divisione all'interno del settore crypto, con alcuni dirigenti del settore che sostengono che il disegno di legge sia positivo per il settore, nonostante gli svantaggi, e altri che sostengono che sia una grave battuta d'arresto per l'industria.

Al centro del dibattito c'è la questione della condivisione del rendimento delle stablecoin con i clienti, che l'ultima versione del disegno di legge vieta.

I critici del disegno di legge sostengono che esso protegga gli interessi bancari a scapito del settore delle criptovalute e uccida l'innovazione nel campo della tecnologia finanziaria.