Dirigente Coinbase difende ritardo CLARITY Act: “Capisco perfettamente”

Il Digital Asset Market Clarity Act, o CLARITY Act, procede secondo i tempi previsti nonostante la crescente impazienza del settore crypto, stando a quanto affermato da un dirigente di Coinbase.

“Capisco perfettamente perché ci voglia più tempo”, spiega John D’Agostino, responsabile della strategia istituzionale di Coinbase, durante un’intervista alla CNBC venerdì.

“Si tratta di un disegno di legge che, francamente, è fondamentale per la crescita delle criptovalute o di qualsiasi asset class reale”, aggiunge, sottolineando come abbia senso che il processo richieda un po’ di tempo.

Pur riconoscendo che il Genius Act “non è semplice, ma trasformativo”, sostiene che “affronta questioni strutturalmente più semplici rispetto alle leggi sulla struttura di mercato”.

“Il CLARITY Act è molto più complesso”, precisa.

Massiccia fuga di talenti darà impulso a legislazione

Ciò avviene poche settimane dopo che David Sacks, responsabile dell'intelligenza artificiale e delle crypto alla Casa Bianca, ha affermato che il CLARITY Act potrebbe ricevere il via libera a gennaio.

“Siamo più vicini che mai all'approvazione della storica legge sulla struttura del mercato delle crypto richiesta dal presidente Trump. Non vediamo l'ora di portare a termine il lavoro a gennaio”, afferma il 19 dicembre.

John D'Agostino è intervenuto venerdì alla CNBC. Fonte: CNBC

D'Agostino si è detto fiducioso che il CLARITY Act sarà approvato a breve, sottolineando il crescente slancio a favore della regolamentazione delle criptovalute a livello globale, comprese le normative MiCA europee e i continui progressi degli Emirati Arabi Uniti in materia di chiarezza normativa.

Ha altresì riconosciuto la “massiccia fuga di talenti” dagli Stati Uniti verso altri paesi, che potrebbe solo esercitare una maggiore pressione sui legislatori statunitensi affinché procedano il più rapidamente possibile con il CLARITY Act nel 2026.

“Parte della fretta di portare a termine Genius era dovuta proprio alla necessità di arginare questa emorragia”, ribadisce.

“Ritengo che una volta che torneremo in aula e tutti avranno avuto modo di assimilare quanto sta accadendo, emergerà la stessa situazione critica che non vogliamo assolutamente che gli Stati Uniti si trovino a dover affrontare, ovvero un ritardo significativo rispetto ad altri Paesi in tecnologie trasformative come l’intelligenza artificiale e la blockchain”, conclude.

CoinShares: Ritardi su Clarity Act causano incertezza tra mercati

CoinShares ha recentemente attribuito i 952 milioni di dollari di deflussi dai prodotti di investimento in criptovalute durante la settimana terminata il 19 dicembre ai ritardi nell'approvazione del CLARITY Act, citando la prolungata “incertezza normativa” come uno dei potenziali catalizzatori.

Nel frattempo, il trader veterano Peter Brandt ha affermato che la potenziale approvazione del CLARITY Act statunitense difficilmente avrà un impatto significativo sul prezzo di Bitcoin.

“Si tratta di uno sviluppo macroeconomico che sconvolgerà il mondo? No. È sicuramente necessario, ma non è qualcosa che dovrebbe ridefinirne il valore”, ha dichiarato Brandt a Cointelegraph.