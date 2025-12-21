Coinbase, la più grande piattaforma di scambio di criptovalute con sede negli Stati Uniti, ha nominato George Osborne, ex ministro delle Finanze del Regno Unito, alla guida del comitato consultivo interno dell'azienda.

La decisione di nominare Osborne, che ha iniziato a lavorare come consulente di Coinbase nel 2024 durante la sua battaglia con la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, fa parte della strategia di Coinbase di espandere la propria influenza sui governi stranieri, secondo quanto riportato da Reuters.

Osborne ha annunciato giovedì la sua nuova posizione di leadership, definendola un'opportunità di apprendimento. Ha dichiarato:

“Facendo parte del comitato consultivo di Coinbase da oltre due anni, ho assistito alla rivoluzione della blockchain e al potenziale di diffondere la proprietà a molti che sono stati lasciati indietro dal sistema. Presiederlo è un'opportunità straordinaria per imparare di più”.

Ad agosto, Osborne ha scritto un editoriale sul Financial Times criticando il Regno Unito per essere rimasto indietro rispetto ad altre giurisdizioni in materia di regolamentazione e sviluppo delle criptovalute.

La mancanza di sviluppo delle stablecoin ancorate alla sterlina britannica era una delle principali preoccupazioni di Osborne, il quale sosteneva che la sterlina rischiava di diventare irrilevante poiché le stablecoin statunitensi rivendicavano la maggior parte della quota di mercato, consolidando il ruolo del dollaro come valuta di riserva globale.

La nomina di Osborne arriva in un momento importante per Coinbase, poiché la società ha recentemente acquisito altre attività, come l'exchange di derivati crittografici Deribit, e ha ampliato la sua offerta di prodotti oltre le criptovalute e nelle asset class tradizionali.

Coinbase punta a diventare punto di riferimento unico per servizi finanziari

Mercoledì Coinbase ha annunciato l'integrazione del trading di azioni tokenizzate e dei mercati di previsione nel tentativo di diventare un'app completa per la finanza.

La tokenizzazione delle azioni e degli exchange-traded fund (ETF) consente il trading 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e permette a questi asset finanziari tradizionali di essere utilizzati come garanzia nelle applicazioni crypto.

Il CEO di Coinbase Brian Armstrong annuncia suite di nuove funzionalità di Coinbase durante evento in diretta streaming. Fonte: Coinbase

L'exchange ha selezionato Kalshi come fornitore di servizi per la sua imminente piattaforma di mercato predittivo, che consentirà agli investitori di negoziare contratti su eventi.

Coinbase prevede inoltre di offrire futures perpetui su criptovalute e azioni nel corso del 2026, con una leva finanziaria fino a 50 volte a disposizione degli utenti.

I contratti futures perpetui non hanno scadenza, a differenza dei contratti futures tradizionali che devono essere rinnovati, e possono essere negoziati 24 ore su 24, 7 giorni su 7.