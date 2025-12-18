La Competition Commission of India, l'organismo di regolamentazione responsabile della promozione della concorrenza leale nel Paese, ha approvato l'acquisizione da parte di Coinbase di una quota di minoranza nella piattaforma crypto CoinDCX.

In una nota diffusa martedì, il regolatore ha dichiarato di aver approvato l'acquisizione da parte di Coinbase Global di una quota di minoranza in DCX Global Limited, la società dietro CoinDCX. Il responsabile legale di Coinbase, Paul Grewal, ha confermato la notizia in un post pubblicato mercoledì su X, affermando che ciò ha rafforzato la “partnership a lungo termine dell'exchange con una delle piattaforme di asset digitali più affermate e affidabili dell'India”.

Né l'annuncio normativo né il post di Grewal includevano informazioni sulla quota di Coinbase nel crypto exchange. Cointelegraph ha contattato un portavoce di Coinbase per un commento, ma al momento della pubblicazione non aveva ricevuto alcuna risposta.

L’approvazione normativa è arrivata dopo un annuncio diffuso a ottobre, secondo cui Coinbase stava pianificando un investimento in CoinDCX con una valutazione post-money di circa 2,4 miliardi di dollari. All’epoca, Coinbase aveva riferito che CoinDCX registrava un fatturato annuo di circa 141 milioni di dollari a luglio, ma aveva smentito le precedenti indiscrezioni secondo cui stava pianificando l’acquisizione integrale della società per 1 miliardo di dollari.

Coinbase torna sul mercato indiano

Secondo quanto riportato la scorsa settimana, il crypto exchange statunitense starebbe pianificando il lancio di fiat on-ramp per gli utenti con sede in India a partire dal 2026. Se confermata, l’iniziativa segnerebbe il ritorno di Coinbase nel Paese a oltre due anni dalla sospensione dei servizi avvenuta nel settembre 2023.

Con la popolazione più numerosa al mondo, superiore a 1,4 miliardi di persone, l'India rappresenta un mercato importante per l'industria delle criptovalute. Le stime variano, ma molti operatori del settore hanno riferito che nel Paese ci sono più di 100 milioni di utenti che utilizzano crypto.