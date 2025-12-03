Il protocollo di pagamento nativo Internet di Coinbase, x402, ha integrato il sistema di verifica dell'identità e dell'età di Concordium con l'obiettivo di consentire agli agenti AI di effettuare pagamenti automatizzati in stablecoin.

Annunciata martedì, l'integrazione è progettata per consentire alle applicazioni basate su intelligenza artificiale di effettuare pagamenti per beni e servizi che richiedono la verifica dell'età o dell'identità, tra cui prenotazioni di viaggi, contenuti online, videogiochi e altri servizi con limiti di età.

Il CEO di Concordium, Boris Bohrer-Bilowitzki, sottolinea che la partnership ha lo scopo di “consentire pagamenti verificati in stablecoin su larga scala”.

Come già riportato da Cointelegraph, x402 rappresenta un protocollo che consente pagamenti pay-per-use su Internet.

Sviluppato da Coinbase e presentato a maggio, è progettato per funzionare come standard di pagamento stablecoin su HTTP, il sistema di base utilizzato per inviare e ricevere dati sul web, consentendo di effettuare pagamenti direttamente tramite richieste web standard senza login o complesse procedure di autenticazione.

Concordium ha inoltre ampliato i propri strumenti di verifica dell'età attraverso altre partnership, tra cui un recente accordo con Bitcoin.com, che mira a consentire pagamenti verificati in stablecoin attraverso la rete della piattaforma di oltre 75 milioni di wallet.

AI emerge come nuovo importante fruitore di stablecoin

Le stablecoin rappresentano uno dei primi prodotti basati su blockchain ad aver ottenuto un'adozione mainstream, con un valore totale dei token ancorati alle valute legali in circolazione che supera ormai i 300 miliardi di dollari. Tuttavia, i leader di settore suggeriscono ora che il prossimo importante motore dell'utilizzo delle stablecoin potrebbe non essere rappresentato da persone, bensì dall'intelligenza artificiale.

Tale svolta è stata recentemente enfatizzata da Mike Novogratz, CEO di Galaxy Digital, che ha dichiarato a Bloomberg che “in un futuro non troppo lontano, il principale utilizzatore delle stablecoin sarà l'intelligenza artificiale”.

Le principali aziende tecnologiche si stanno già muovendo in questa direzione. Google ha sviluppato un protocollo open source che consente alle applicazioni di intelligenza artificiale di inviare e ricevere direttamente pagamenti in stablecoin, a testimonianza del crescente interesse per il commercio tra macchine.

Anche la Ethereum Foundation ha sottolineato il ruolo fondamentale che le stablecoin potrebbero svolgere nell'alimentare i sistemi basati su AI, affermando che “gli agenti autonomi stanno per diventare i principali fruitori di Ethereum”.

Nel frattempo, il protocollo finanziario Beep consente agli agenti AI di inviare e ricevere pagamenti in stablecoin senza commissioni di transazione.