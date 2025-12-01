Venerdì, la società di asset management CoinShares ha ritirato la richiesta presentata alla Securities and Exchange Commission (SEC) per un exchange-traded fund (ETF) su Solana con staking.

Secondo quanto riportato nel documento depositato presso la SEC, l’accordo di strutturazione e l’acquisto degli asset alla base del fondo proposto non sono mai stati completati. Nel documento si legge:

«La Dichiarazione di registrazione intendeva registrare azioni da emettere in relazione a un’operazione che, alla fine, non è stata realizzata. Nessuna azione è stata venduta, né verrà venduta, ai sensi della suddetta Dichiarazione di registrazione.»

Il primo ETF Solana (SOL) con staking, emesso da REX-Osprey, ha debuttato negli Stati Uniti a giugno, seguito dall'ETF SOL con staking della società di investimento Bitwise a ottobre.

Afflussi netti negli ETF Solana dal 10 novembre. Fonte: CoinGlass

L’ETF di Bitwise è stato lanciato con quasi 223 milioni di dollari in asset nel suo primo giorno di negoziazione, riuscendo a raggiungere circa la metà del valore accumulato dall’ETF REX-Osprey, che a quel punto era già in negoziazione da mesi, secondo l’analista di ETF Eric Balchunas.

Nonostante il lancio degli ETF su Solana con staking e la domanda degli investitori per questi prodotti, il prezzo di SOL non ha tenuto il passo ed è in fase di ribasso dal massimo di oltre 250 $ raggiunto a settembre.

Gli ETF su SOL debuttono tra grandi aspettative, ma il prezzo di SOL resta depresso

Gli ETF su Solana hanno attirato oltre 369 milioni di dollari in flussi di capitale a novembre, mentre gli investitori cercavano opportunità redditizie offerte dai veicoli di investimento in SOL, che pubblicizzavano ricompense di staking tra il 5% e il 7%.

Gli ETF su Solana hanno invertito la tendenza registrata dagli ETF su BTC ed Ether (ETH), che tra ottobre e novembre hanno visto deflussi record, mettendo invece a segno più giorni consecutivi di afflussi nonostante il crollo dei prezzi crypto.

In precedenza gli analisti avevano previsto che SOL avrebbe raggiunto i 400 $ grazie agli afflussi di capitale provenienti dagli ETF. Tuttavia, da ottobre le proiezioni sono state riviste al ribasso, e alcuni analisti ora sostengono che SOL potrebbe incontrare difficoltà persino nel riconquistare quota 150 $.

Il prezzo di SOL rimane depresso e ben al di sotto dei massimi storici raggiunti all'inizio del 2025. Fonte: TradingView

Il prezzo di SOL ha toccato a novembre il minimo degli ultimi cinque mesi, attestandosi intorno ai 120 $, con una correzione del 60% rispetto al massimo storico di circa 295 $ raggiunto nel gennaio 2025.

La rapida ascesa del token a gennaio era stata attribuita al lancio della memecoin Official Trump sulla rete, che aveva alimentato il boom del trading di memecoin su Solana.