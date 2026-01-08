Il CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha dichiarato che la domanda di risorse di calcolo sta “impennando” a causa del rapido avanzamento dei modelli di intelligenza artificiale, definendo la situazione una “corsa intensa” verso la prossima frontiera tecnologica.

Durante un evento live di Nvidia tenutosi lunedì a Las Vegas, Huang ha illustrato una serie di sviluppi per l’azienda in vista del 2026, richiamando l’attenzione sull’elevata competitività del settore AI.

Commentando la crescita dell’AI da quando ha fatto il suo ingresso sul mercato, Huang ha osservato che tutti stanno cercando di essere i primi a raggiungere il livello successivo della tecnologia.

“La quantità di calcolo necessaria per l’AI sta impennando. La domanda di GPU Nvidia sta impennando. Sta crescendo così rapidamente perché i modelli aumentano di un fattore 10 — un ordine di grandezza — ogni singolo anno”, ha affermato, aggiungendo:

“Tutti cercano di raggiungere il livello successivo e qualcuno ci riesce. Quindi, tutto si riduce a un problema di elaborazione dati. Più veloce è l'elaborazione, più rapidamente si può raggiungere il livello successivo della prossima frontiera”

Jensen Huang parla dell'intelligenza artificiale e dei chip di nuova generazione. Fonte: Nvidia

La domanda potrebbe spingere un numero maggiore di miner Bitcoin verso l'IA

La rapida crescita e l’adozione dell’intelligenza artificiale hanno già spinto numerose società di mining Bitcoin (BTC) a effettuare, negli ultimi anni, un passaggio completo o parziale verso il settore dell’AI.

Questo cambiamento è dovuto in parte all’aumento progressivo della mining difficulty di Bitcoin; allo stesso tempo, l’AI rappresenta un’opportunità per i miner di ottimizzare l’utilizzo delle proprie risorse e potenzialmente generare ricavi superiori al di fuori del solo BTC.

Una domanda crescente di potenza di calcolo per l’AI potrebbe rendere il passaggio al computing basato sull’intelligenza artificiale ancora più attraente per i miner Bitcoin.

Nel corso del suo intervento, il CEO di Nvidia ha inoltre illustrato i chip di nuova generazione Rubin Vera dell’azienda, affermando che sono “in piena produzione” e rispettano la tabella di marcia.

Huang ha spiegato che la combinazione Rubin–Vera, progettata per funzionare in modo integrato, sarà in grado di offrire prestazioni di calcolo per l’intelligenza artificiale fino a cinque volte superiori rispetto ai modelli precedenti.