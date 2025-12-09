Il fornitore di infrastrutture AI CoreWeave (CRWV) prevede di raccogliere 2 miliardi di dollari mediante un'offerta privata di obbligazioni senior convertibili con scadenza nel 2031, con i proventi destinati a scopi aziendali generali e a operazioni di capped call che potrebbero ridurre la potenziale diluizione futura degli azionisti.

Le obbligazioni includono un'opzione per gli acquirenti di acquistare ulteriori 300 milioni di dollari, ha dichiarato lunedì la società. Possono essere regolate in contanti, azioni o una combinazione di entrambi a discrezione di CoreWeave.

Al fine di limitare la diluizione nel caso in cui le obbligazioni vengano convertite in azioni, CoreWeave sta stipulando operazioni capped-call. Tale copertura aumenta il prezzo di conversione effettivo e fornisce un certo grado di protezione agli azionisti esistenti, preservando al contempo la flessibilità finanziaria.

CoreWeave è stata fondata nel 2017 con il nome di Atlantic Crypto, una società che utilizzava GPU per il mining di Ether (ETH). Con l'indebolimento del mercato crypto, nel 2019 ha virato verso i servizi cloud e di calcolo ad alte prestazioni, concentrando infine la propria infrastruttura GPU sui carichi di lavoro AI.

L'azienda gestisce ora una rete di data center realizzati appositamente per l'AI e, a partire da quest'anno denota di gestire più di 33 strutture. Non ha specificato se i proventi della sua ultima raccolta fondi saranno destinati a un'ulteriore espansione di tale presenza.

Il titolo CoreWeave reagisce negativamente all'offerta privata di obbligazioni, registrando lunedì un calo del 9,2%. Fonte: Yahoo Finance

Offerta pubblica di acquisto fallita di CoreWeave su Core Scientific

Nonostante abbia spostato la propria attenzione dal mining di asset digitali come attività principale, CoreWeave ha recentemente perseguito un'acquisizione da 9 miliardi di dollari di Core Scientific, uno dei maggiori operatori di mining di Bitcoin (BTC). Tuttavia, l'accordo è fallito dopo che gli azionisti di Core Scientific hanno votato contro la proposta.

Il tentativo di acquisizione ha alimentato le speculazioni su un ritorno alle criptovalute, ma CoreWeave ha caratterizzato l'iniziativa in modo diverso.

La società ha dichiarato che l'acquisizione mirava a garantire l'accesso a circa 1,3 gigawatt di potenza nei siti di Core Scientific, che potrebbero essere sfruttati per la futura espansione nell'intelligenza artificiale, nel cloud computing o in altri carichi di lavoro che richiedono un uso intensivo di GPU.

CoreWeave aveva trascorso più di un anno a corteggiare Core Scientific, iniziando con un'offerta iniziale a giugno 2024 che il miner ha rifiutato. Con l'aumento delle azioni di Core Scientific, anche il prezzo necessario per garantire l'accordo è aumentato, contribuendo alla fine al fallimento della proposta finale quando gli azionisti l'hanno bocciata.