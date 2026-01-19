La piattaforma crypto istituzionale Anchorage Digital sta valutando una raccolta di capitali da centinaia di milioni di dollari in vista di una potenziale Initial Public Offering (IPO).

Secondo un report di Bloomberg pubblicato venerdì, che cita fonti a conoscenza della questione rimaste anonime, la raccolta potrebbe collocarsi in una forchetta compresa tra 200 e 400 milioni di dollari, mentre una possibile IPO sarebbe prevista nel corso del prossimo anno.

L’affiliata di Anchorage, Anchorage Digital Bank National Association, è diventata nel 2021 la prima banca crypto autorizzata a livello federale ed è oggi ben posizionata per guidare l’emissione di stablecoin e i servizi correlati in seguito all’approvazione del GENIUS Act a luglio.

Il CEO di Anchorage, Nathan McCauley, ha dichiarato a settembre di voler raddoppiare il team dedicato alle stablecoin nel corso del prossimo anno, per far fronte al previsto boom dei dollari digitali.

“Il 2025 è stato per noi un anno di crescita. Abbiamo effettuato diverse acquisizioni, stretto importanti partnership e lanciato nuove linee di business come l'emissione di stablecoin per consolidare la nostra leadership nel settore crypto istituzionale” ha dichiarato un portavoce di Anchorage a Bloomberg.

Una di queste partnership ha coinvolto Tether, l’emittente della più grande stablecoin, USDT, con le due società che a settembre hanno annunciato piani per il lancio di un token USAT negli Stati Uniti.

Anchorage sta ampliando la propria offerta crypto

Anchorage fornisce anche servizi di custodia, trading e staking per banche, hedge fund e società di venture capital, fungendo da ponte regolamentato per consentire agli operatori della TradFi di accedere alle criptovalute.

A dicembre, Anchorage ha anche ampliato la propria divisione di wealth management attraverso l'acquisizione di Securitize For Advisors e la gestione del ciclo di vita dei token integrando Hedgey.

Anchorage si è assicurata un finanziamento di 350 milioni di dollari alla fine del 2021, guidato da KKR & Co, con la partecipazione di Goldman Sachs, GIC e Apollo Credit Funds.

All'epoca, la valutazione di Anchorage era pari a oltre 3 miliardi di dollari.

Altri leader del settore crypto stanno valutando l'IPO nel 2026

Nel frattempo, uno dei concorrenti di Anchorage nel settore della custodia crypto, BitGo, ha presentato a settembre la documentazione S-1 per un’IPO con l’obiettivo di quotarsi al New York Stock Exchange. Anche la piattaforma di trading crypto Kraken ha depositato un S-1 a novembre ed è ora orientata a una quotazione in Borsa all’inizio del 2026.