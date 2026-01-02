Dati alla mano, Bitcoin è in fase ribassista da 2 mesi

Stando ad alcuni indicatori, come la media mobile su un anno, Bitcoin potrebbe già trovarsi da due mesi in un mercato ribassista, sostiene il responsabile della ricerca di CryptoQuant.

Durante una puntata del programma Milk Road Show di giovedì, Julio Moreno di CryptoQuant sostiene che la maggior parte degli indicatori da lui utilizzati per l'indice bull score sono diventati ribassisti all'inizio di novembre e non hanno ancora registrato una ripresa.

L'indice misura le condizioni di mercato utilizzando indicatori quali l'attività di rete, la redditività degli investitori, la domanda di Bitcoin e la liquidità, e varia da 0 a 100.

“Per me l'ultima conferma è un indicatore tecnico, ovvero il prezzo che scende al di sotto della sua media mobile su un anno: questo è l'indicatore tecnico che, a mio avviso, conferma tale tendenza”.

La media mobile su un anno è il prezzo medio di un asset nell'arco di 12 mesi e viene utilizzata per mostrare le tendenze a lungo termine.

Il prezzo di Bitcoin (BTC) ha iniziato il 2025 a circa 93.000$ e ha raggiunto il picco di 126.080$ a ottobre, prima di chiudere l'anno al di sotto del valore iniziale, secondo quanto riportato dall'aggregatore di dati crypto CoinGecko.

Qualora Bitcoin si trovasse in un mercato ribassista, ciò sarebbe in contrasto con molte previsioni degli analisti che vedono il 2026 come un anno di crescita per Bitcoin.

Minimo di Bitcoin potrebbe aggirarsi tra i 56.000 e i 60.000$

I precedenti mercati ribassisti delle criptovalute hanno registrato cali significativi in tutto il settore e possono essere necessari anni prima che i prezzi si riprendano.

Venerdì Bitcoin scambia intorno agli 88.543$; tuttavia, Moreno prevede che nel corso del prossimo anno il minimo del mercato ribassista sarà probabilmente compreso tra 56.000$ e 60.000$, sulla base del prezzo realizzato da Bitcoin e delle performance passate.

Il prezzo minimo del mercato ribassista sarà probabilmente raggiunto entro il prossimo anno, prevede Moreno. Fonte: YouTube

“Storicamente, ciò che è accaduto nei precedenti mercati ribassisti è che il prezzo è sceso a quello che viene chiamato prezzo realizzato, che è fondamentalmente il prezzo medio al quale i possessori di Bitcoin hanno acquistato i loro Bitcoin”, spiega Moreno.

“Si discosta molto al rialzo nel mercato rialzista e poi, quando vi è un mercato ribassista, quello dovrebbe essere, direi forse, l’aspettativa di base per un minimo di prezzo durante un mercato ribassista”, ha aggiunto.

Stavolta il calo del mercato ribassista è meno intenso

Un calo dal massimo storico di Bitcoin a 56.000$ rappresenta una flessione di circa il 55%, che secondo Moreno potrebbe essere vista come positiva, dato che in precedenza era stata molto più alta.

“Se si vuole vedere il lato positivo, rispetto al massimo storico, il calo non è così elevato come quelli registrati nei precedenti mercati ribassisti, quando abbiamo avuto cali del 70% o dell'80%. Si tratterà solo di un calo del 55% rispetto al massimo storico”, ha affermato.

Allo stesso tempo, Moreno sostiene che questo mercato ribassista è già più stabile perché non ci sono stati crolli di alto profilo legati alle criptovalute.

Durante il mercato ribassista del 2022 a maggio è crollato l'ecosistema Terra, seguito dal Celsius Network a giugno e da FTX a novembre, provocando onde d'urto in tutto il settore.

Ci sono anche grandi operatori istituzionali che accumulano costantemente criptovalute, un pool più ampio di trader e investitori disposti a entrare nel mercato e aziende e progetti più affidabili nel settore.

“Tornando alla domanda, ora ci sono altri tipi di operatori che acquistano più periodicamente. Nei precedenti mercati ribassisti, la domanda era sostanzialmente in contrazione. Direi che, dal punto di vista strutturale, ora abbiamo più operatori istituzionali o ETF che non vendono, e anche lì ci sono alcuni acquisti”.