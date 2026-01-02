Il presidente esecutivo di Strategy Michael Saylor e altri dirigenti di primo piano del settore crypto hanno perso miliardi di dollari nel 2025, anche a seguito delle perdite causate dal flash crash di ottobre.

Secondo il Bloomberg Billionaires Index pubblicato mercoledì, Saylor ha perso 2,6 miliardi di dollari negli ultimi 12 mesi, portando il suo patrimonio netto a 3,8 miliardi di dollari. Anche i cofondatori di Gemini Cameron Winklevoss e Tyler Winklevoss, così come l’ex CEO di Binance Changpeng Zhao (CZ), hanno registrato perdite significative a causa del “massiccio crollo” del mercato crypto in ottobre.

“La strategia di tesoreria Bitcoin di Strategy ha generato rendimenti molto elevati fino all’inizio di ottobre, quando Bitcoin ha toccato nuovi massimi”, ha riportato Bloomberg. “Tuttavia, la situazione ha iniziato a deteriorarsi poco dopo: il calo del valore di Bitcoin ha fatto crollare il titolo Strategy di oltre la metà, trascinando nel processo il patrimonio netto di Saylor a quasi 6 miliardi di dollari in meno rispetto al picco.”

Sebbene Bloomberg abbia riportato che otto persone hanno rappresentato circa il 25% dei 2,2 mila miliardi di dollari di guadagni complessivi tra i miliardari nel 2025, molte figure del settore hanno registrato perdite significative nel corso dell’anno. La testata ha riferito la scorsa settimana che Changpeng Zhao ha perso circa il 5% del suo patrimonio netto — stimato in 50,9 miliardi di dollari — dal 1° gennaio, mentre i gemelli Cameron Winklevoss e Tyler Winklevoss hanno perso il 59% nello stesso periodo.

In controtendenza, secondo quanto riportato, il CEO di Circle Jeremy Allaire ha aumentato il proprio patrimonio netto del 149% dal 4 giugno, in concomitanza con l’approvazione da parte del governo degli Stati Uniti di una legge completa sulle stablecoin di pagamento, il GENIUS Act.

Il numero di tesorerie di asset digitali è aumentato vertiginosamente quest'anno

Oltre a Strategy, che ha aumentato le proprie riserve Bitcoin (BTC), nel 2025 diverse altre società hanno adottato strategie di tesoreria crypto, detenendo BTC o altri token nei propri bilanci. Secondo i dati di Bitcointreasuries.net, mercoledì circa 192 società quotate in borsa detenevano BTC.

Il prezzo di Bitcoin è diminuito di circa il 7% dal 1° gennaio 2025. La criptovaluta ha raggiunto il massimo storico di oltre 126.000 $ su Coinbase ad ottobre, prima di scendere a circa 80.000 $ alla fine di novembre.