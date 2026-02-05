Crypto.com ha trasformato la sua attività di prediction market, lanciata per la prima volta nel 2024, in una piattaforma indipendente chiamata OG, che compete con Polymarket e Kalshi.

OG è gestita da Crypto.com Derivatives North America (CDNA), un exchange e clearinghouse registrato presso la Commodity Futures Trading Commission e affiliato a Crypto.com.

OG ha dichiarato martedì che per ora è disponibile solo negli Stati Uniti.

Entrare in un settore da “decine di miliardi di dollari”

Kris Marszalek, cofondatore e CEO di Crypto.com, ha evidenziato la crescita dell’azienda nel settore dei prediction market come principale motivo del lancio di una piattaforma dedicata.

Crypto.com aveva già annunciato il lancio di un prodotto di “trading su eventi sportivi” per gli utenti statunitensi nel dicembre 2024.

“Negli ultimi sei mesi abbiamo registrato una crescita settimanale di 40 volte nel nostro business dei prediction market. Un’espansione di questo tipo richiede uno sforzo dedicato tramite una piattaforma indipendente.”

Nick Lundgren, responsabile legale di Crypto.com e nuovo CEO di OG, ha descritto i prediction market come un “settore da decine di miliardi di dollari”.

Tuttavia, OG sta entrando in un mercato già affollato. Coinbase ha lanciato la propria piattaforma di prediction market negli Stati Uniti in collaborazione con Kalshi alla fine di gennaio, mentre Hyperliquid ha proposto lunedì dei piani di espansione in questo settore.

Il boom dei prediction market

OG debutta in un contesto di crescita accelerata dei prediction market, mentre Wall Street esplora contratti su eventi per nuovi casi d’uso che vanno oltre le scommesse su blockchain.

Secondo International Banker, i prediction market hanno registrato una crescita di 130 volte, passando da meno di 100 milioni di dollari al mese all’inizio del 2024 a oltre 13 miliardi di dollari alla fine del 2025.

Il volume combinato dei leader di mercato Polymarket e Kalshi ha raggiunto 37 miliardi di dollari in previsioni nel 2025, e le due piattaforme hanno raccolto 3,6 miliardi di dollari in finanziamenti equity nello stesso anno.

Nel frattempo, secondo Citizens Financial Group, i ricavi delle società di prediction market dovrebbero crescere da circa 2 miliardi di dollari annui a oltre 10 miliardi di dollari entro il 2030.