Il settore crypto è destinato a vedere un numero crescente di acquisizioni da parte di aziende più grandi, un processo che potrebbe portare a un’industria molto meno frammentata nei prossimi mesi, secondo Tom Farley, CEO di Bullish.

“Ho lavorato nel settore degli exchange durante una fase di consolidamento continuo e su larga scala… la stessa dinamica sta per iniziare anche nel mondo crypto, proprio adesso”, ha dichiarato Farley nel corso di un’intervista alla CNBC.

Farley, che ha ricoperto il ruolo di presidente del New York Stock Exchange (NYSE) fino al 2018, ha aggiunto che il recente calo del mercato crypto rappresenterà un catalizzatore chiave per il consolidamento. Bitcoin (BTC) è infatti in calo di quasi il 45% rispetto al massimo storico di ottobre a 126.100 $ e scambia a 69.005 $ al momento della pubblicazione, secondo i dati di CoinMarketCap.

Farley sostiene che il consolidamento avrebbe già dovuto avvenire

Tuttavia, ha affermato che il consolidamento del settore avrebbe dovuto avvenire prima, ma le valutazioni gonfiate hanno alimentato un falso ottimismo. “Avrebbe dovuto avvenire uno o due anni fa”, ha affermato.

Tom Farley ha parlato alla CNBC. Fonte: Tom Farley

“Molti continuavano a coltivare la speranza di ottenere valutazioni come nel 2020, e così ci capitava di parlare con aziende che dicevano: ‘Abbiamo 10 milioni di dollari di ricavi, non stiamo crescendo e vogliamo 200 milioni di dollari per vendere la società’”, ha affermato Tom Farley.

“Quel sogno è destinato a finire”, ha aggiunto Farley, sottolineando che “le persone si renderanno conto di non avere aziende, ma solo prodotti. Dovranno fondersi e scalare, ed è esattamente ciò che accadrà”.

Il consolidamento nel settore crypto può avere effetti contrastanti. I progetti con performance deludenti possono essere assorbiti da aziende più grandi, ma questo processo può portare a licenziamenti, riduzioni di personale e disagi interni nel settore, man mano che le aziende si fondono o chiudono.

Eva Oberholzer, chief investment officer della società di venture capital Ajna Capital, ha dichiarato a Cointelegraph nel settembre 2025 che i fondi VC sono diventati molto più selettivi nei progetti crypto in cui investono, a causa della maturazione del mercato.

“È diventato più difficile perché siamo entrati in una fase diversa del settore crypto, simile a quella osservata in ogni ciclo di maturazione di altre tecnologie in passato”, ha affermato Oberholzer.