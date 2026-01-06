I prodotti di investimento in criptovalute hanno attirato circa 47 miliardi di dollari in afflussi nel 2025, appena al di sotto del totale del 2024, nel contesto dei nuovi lanci di crypto exchange-traded fund (ETF) negli Stati Uniti.

Secondo il crypto asset manager europeo CoinShares, i crypto exchange-traded products (ETP) hanno registrato afflussi per 47,2 miliardi di dollari lo scorso anno, il 3% in meno rispetto al record di 48,7 miliardi di dollari del 2024.

Gli afflussi su Bitcoin (BTC) sono diminuiti bruscamente nel 2025, con un calo del 35% dai 41,7 miliardi di dollari del 2024 a circa 27 miliardi di dollari, mentre gli ETP su Ether (ETH), XRP (XRP) e Solana (SOL) hanno registrato incrementi significativi.

Nonostante il risultato inferiore rispetto al 2024, il patrimonio gestito (AUM) globale degli ETP crypto è salito a circa 180 miliardi di dollari alla fine del 2025, dai 160 miliardi dell'anno precedente.

Ether, XRP e Solana hanno fatto da apripista nel 2025

Secondo James Butterfill, responsabile della ricerca di CoinShares, gli ETP su Ether hanno registrato i guadagni più consistenti del 2025, con afflussi per un totale di 12,7 miliardi di dollari, in aumento del 138% rispetto ai 5,3 miliardi dell'anno precedente.

I fondi Solana hanno registrato il tasso di crescita più elevato, con un aumento del 1.000% a 3,6 miliardi di dollari dai 310 milioni di dollari del 2024, mentre i prodotti di investimento in XRP sono aumentati del 500%, passando da 608 milioni di dollari a 3,6 miliardi di dollari.

Flussi per asset negli ultimi cinque anni (in milioni di dollari USA). Fonte: CoinShares

“Le altre altcoin hanno registrato un calo di fiducia con una diminuzione dei flussi in entrata del 30% su base annua”, ha osservato Butterfill.

Gli Stati Uniti registrano la maggior parte degli afflussi

Nel 2025 gli Stati Uniti hanno attirato la maggior parte degli afflussi verso i fondi crypto, pari a 47,2 miliardi di dollari, in calo del 12% rispetto al 2024.

Alla fine del 2025, i fondi crypto statunitensi detenevano 152,6 miliardi di dollari in AUM, pari all'84% di tutti gli asset gestiti dagli ETP crypto globali.

Flussi per paese negli ultimi cinque anni (in milioni di dollari USA). Fonte: CoinShares

La Germania ha registrato la crescita più forte, con afflussi che sono passati da soli 43 milioni di dollari nel 2024 a 2,5 miliardi di dollari lo scorso anno. Anche il Canada ha registrato una notevole ripresa, passando da 600 milioni di dollari nel 2024 a 1,1 miliardi di dollari nel 2025.

A livello settimanale, gli ETP crypto hanno iniziato il 2026 con 671 milioni di dollari in afflussi venerdì scorso, portando gli afflussi totali della settimana a 582 milioni di dollari, ha osservato Butterfill.

I guadagni hanno fatto seguito a due settimane di vendite alla fine di dicembre, caratterizzate da deflussi rispettivamente di 446 milioni e 952 milioni di dollari.











