Società crypto propongono idee per sbloccare stallo del mercato

Secondo quanto riferito, le società di criptovalute starebbero proponendo concessioni relative ai rendimenti delle stablecoin nel tentativo di sbloccare il disegno di legge sulla struttura del mercato delle criptovalute, attualmente in fase di stallo.

La Camera ha portato avanti la legislazione sulla struttura del mercato delle criptovalute, ma i negoziati si sono arenati al Senato, poiché continuano le discussioni sull'opportunità di consentire agli emittenti di stablecoin di offrire rendimenti, con le banche che sostengono che tali offerte entrerebbero in concorrenza con i conti di risparmio tradizionali e sottrarrebbero loro denaro.

Fonti anonime hanno riferito a Bloomberg che le società di criptovalute stanno ora proponendo misure, come ad esempio dare alle banche comunitarie un ruolo più importante nel sistema delle stablecoin, per aiutare a far approvare il disegno di legge al Senato.

Altri compromessi proposti includono l'obbligo per gli emittenti di stablecoin di detenere riserve presso le banche comunitarie e l'aiuto alle banche comunitarie nell'emissione delle proprie stablecoin attraverso partnership.

Non è prevista alcuna fuga di capitali, afferma il senatore

Un incontro alla Casa Bianca lunedì tra gruppi bancari e del settore delle criptovalute si è concluso senza alcun accordo.

Il presidente della Commissione bancaria del Senato Tim Scott ha dichiarato mercoledì a Fox News che consentire alle società di criptovalute di offrire ricompense è una cosa positiva, ma che non possono fare pubblicità come se fossero banche.

Il punto fondamentale è che “non ci sarà una fuga di capitali. Ci riuniremo con le banche al dettaglio, speriamo di nuovo la prossima settimana, per discutere della questione”, ha affermato.

“La buona notizia è che entrambe le parti rimangono al tavolo delle trattative [...] supereremo questi ostacoli e faremo in modo che l'America diventi la capitale mondiale delle criptovalute”.

Senatore Scott discute di stablecoin. Fonte: Fox News

Disegno di legge in attesa di approvazione del Senato

La Commissione Agricoltura del Senato degli Stati Uniti ha pubblicato a gennaio una bozza repubblicana della legge sulla struttura del mercato, ma non ha ottenuto il sostegno dei democratici.

Il 29 gennaio i legislatori hanno tenuto una sessione di revisione, a seguito della quale il disegno di legge è stato approvato dalla Commissione Agricoltura. Tuttavia, per essere approvato e arrivare infine al Presidente Trump per l'approvazione, avrà bisogno del sostegno di almeno sette democratici in Senato.

La revisione della Commissione Bancaria del Senato propone una versione più rigorosa del disegno di legge ed entrambe le versioni devono essere allineate prima che la legislazione possa procedere.