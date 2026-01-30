ARK Invest di Cathie Wood prevede che gli asset digitali potrebbero crescere fino a raggiungere un mercato di 28.000 miliardi di dollari entro il 2030, con una crescita legata principalmente alla crescente adozione di Bitcoin e al suo potenziale apprezzamento di prezzo.

ARK ha stimato nel suo rapporto “Big Ideas 2026” pubblicato mercoledì che il mercato delle criptovalute crescerà a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 61% per raggiungere l'obiettivo di 28.000 miliardi di dollari entro il 2030, aggiungendo che Bitcoin potrebbe rappresentare il 70% di tale cifra.



Considerando che entro il 2030 dovrebbero essere stati estratti circa 20,5 milioni di Bitcoin (BTC), in uno scenario del genere il prezzo del Bitcoin potrebbe attestarsi tra i 950.000 e il milione di dollari.

“Bitcoin sta maturando come leader di una nuova classe di asset istituzionali”, ha affermato ARK Invest, sottolineando che gli exchange-traded fund e i detentori aziendali di Bitcoin hanno aumentato la loro quota dell'offerta totale di Bitcoin dall'8,7% al 12% nel 2025.

Lo scorso febbraio, Wood ha affermato che il Bitcoin potrebbe raggiungere 1,5 milioni di dollari nello stesso arco di tempo.

Variazione del prezzo di Bitcoin nel 2025 e tappe fondamentali istituzionali. Fonte: ARK Invest



Il gestore patrimoniale ritiene che la crescita potrebbe derivare anche dalla maggiore diffusione della finanza decentralizzata, delle stablecoin e degli asset reali tokenizzati (RWA), con le principali chain di smart contract come Ethereum e Solana che dovrebbero trarne i maggiori benefici.

ARK stima che per il 2030 il valore di queste piattaforme di smart contract potrebbe crescere del 54% CAGR fino a raggiungere i 6.000 miliardi di dollari, sottolineando che attualmente generano un fatturato annualizzato di circa 192 miliardi di dollari con un tasso medio di commissione dello 0,75%.

Capitale totale garantito su varie blockchain. Fonte: ARK Invest



Tuttavia, ARK sostiene che le criptovalute alla base di queste blockchain di smart contract deriveranno probabilmente gran parte della loro capitalizzazione di mercato dalle loro caratteristiche di riserva di valore e di asset di riserva piuttosto che dai flussi di cassa scontati.

RWA tokenizzate potrebbero raggiungere $11.000 miliardi

ARK ha inoltre previsto che entro il 2030 saranno tokenizzati RWA per un valore di 11.000 miliardi di dollari, sulla base delle aspettative di una maggiore chiarezza normativa e di un miglioramento delle infrastrutture di livello istituzionale.

I dati di RWA.xyz indicano che RWA per un valore di 22,25 miliardi di dollari sono tokenizzati on-chain, il che significa che il mercato dovrebbe crescere a un tasso annuo composto (CAGR) del 245,8% per raggiungere l'obiettivo di ARK.



