Santiment: Inizio 2026 positivo per discussioni crypto su social media

Secondo un analista di Santiment, il sentiment dei partecipanti al mercato crypto sui social media ha iniziato l'anno con forza, ma ha avvertito che un ulteriore rialzo del mercato dipende dalla capacità degli investitori retail di restare lucidi.

“Abbiamo bisogno che il retail continui a essere un po' cauto, un po' pessimista, un po' impaziente”, sostiene l'analista di Santiment Brian Quinlivan in un video pubblicato sabato su YouTube.

Nonostante altri indicatori del sentiment crypto mostrino timori tra gli operatori di mercato, Quinlivan ritiene che i dati dei social media raccolti da Santiment indichino il contrario.

Questo livello è stato storicamente “motivo di preoccupazione”

“Al momento è molto positivo”, dichiara. “Di solito è motivo di preoccupazione, ma in questo caso potrebbe trattarsi semplicemente di un ritorno dalle vacanze”, aggiunge.

Quinlivan sostiene di non essere eccessivamente preoccupato per una “eccessiva FOMO”, ma ammette che questa potrebbe manifestarsi sul mercato qualora Bitcoin (BTC) salisse rapidamente oltre i 92.000$. Al momento della pubblicazione, Bitcoin viene scambiato a 91.200$, in rialzo dell’1,77% nelle ultime 24 ore, secondo quanto riportato da CoinMarketCap.

Negli ultimi 30 giorni Bitcoin ha registrato un calo del 3,32%. Fonte: CoinMarketCap

Quinlivan spiega che un rapido aumento del prezzo di Bitcoin a questo livello mostrerà la “vera reazione dei retail”. “Stanno iniziando a investire perché dicono che Bitcoin salirà? Sarebbe un male”, aggiunge.

Crypto affrontano segnali di paura nonostante gennaio storicamente forte

L'euforia retail nei mercati crypto tende a crescere quando si raggiungono i massimi storici o i picchi di ciclo e, storicamente, il mercato subisce un brusco crollo poco dopo.

Gli analisti hanno precedentemente sostenuto che quando l'entusiasmo diventa troppo intenso, il mercato crypto spesso si muove in modo opposto a quanto previsto dalla maggior parte delle persone.

Il Crypto Fear & Greed Index, che misura il sentiment complessivo del mercato, riporta un punteggio di “Paura” pari a 29 nell'aggiornamento di sabato. L'indice è rimasto nella fascia da ‘Paura’ a “Paura estrema” da inizio novembre 2025.

Tuttavia, gennaio è stato storicamente un mese forte sia per Bitcoin che per Ether (ETH), con guadagni medi dal 2013 del 3,75% per BTC e del 19,07% per ETH, secondo quanto riportato da CoinGlass.