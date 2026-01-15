Secondo Justin Slaughter, vicepresidente degli affari regolamentari di Paradigm, potrebbero essere necessari molti anni prima che la legge sulla struttura del mercato delle criptovalute venga implementata a causa di un lungo processo di regolamentazione.

La legge sulla struttura del mercato è passata alla fase della commissione senatoriale con un testo bipartisan e negoziati in corso. Giovedì è prevista una revisione da parte della Commissione bancaria del Senato, mentre la Commissione agricoltura del Senato ha rinviato l'udienza al 27 gennaio.

Se la Camera dei Rappresentanti e il Senato approveranno il disegno di legge e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump lo firmerà, potrebbero comunque essere necessari quasi due mandati presidenziali prima che tutte le norme entrino in vigore, ha previsto Slaughter in un post pubblicato martedì su X.

Ha affermato che, poiché “solo in questo disegno di legge sono previste 45 norme”, è probabile che “il processo di attuazione di questo disegno di legge non si esaurirà nel corso di questo mandato presidenziale, ma probabilmente si protrarrà per tutto il prossimo”.

Come è noto, il settore delle criptovalute chiede da tempo chiarezza normativa ai legislatori.

Legislazione simile rallentata da regolamentazione

La regolamentazione coinvolge singoli organismi di regolamentazione e agenzie che definiscono i dettagli di una legge approvata dai legislatori. Può includere la pubblicazione delle norme proposte, la richiesta di commenti da parte del pubblico e l'emanazione di regolamenti definitivi che hanno forza di legge, il che può essere un processo lungo.

“Parlando per esperienza, il Dodd-Frank non è ancora stato completato e la maggior parte delle norme non CFTC sono state completate tra il 2013 e il 2018, da 3 a 8 anni dopo l'approvazione”, ha aggiunto Slaughter.

Il Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act è stata un'importante riforma finanziaria statunitense promulgata nel 2010 all'indomani della crisi finanziaria del 2008, che ha richiesto anni di regolamentazione da parte delle agenzie prima che le sue norme potessero rimodellare i mercati.

Disegno di legge potrebbe essere bocciato più volte prima di essere approvato

Il disegno di legge sulla struttura del mercato delle criptovalute deve ancora essere approvato prima che possa iniziare qualsiasi processo normativo, e Slaughter ipotizza che anche questo potrebbe richiedere un po' di tempo.

“Giovedì starò a guardare per vedere se ci sarà un processo bipartisan o se le cose andranno in pezzi. Ma non ho mai visto una legge importante che sia stata approvata senza essere bocciata un paio di volte prima di arrivare in fondo, quindi la speranza è sempre l'ultima a morire.”