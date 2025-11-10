Il mercato crypto potrebbe presto beneficiare di un po' di sollievo dopo l'accordo raggiunto dal Senato USA su un piano di bilancio in tre parti per porre fine allo shutdown del governo, secondo quanto riportato da Politico.

La legislazione in sospeso per finanziare il governo degli Stati Uniti ha un sostegno più che sufficiente per superare la soglia dei 60 voti, ha riferito Politico domenica, citando due persone informate sulla questione.

Si tratta del quindicesimo tentativo del leader della maggioranza repubblicana al Senato, John Thune, di ottenere il sostegno dei Democratici per un disegno di legge approvato dalla Camera, che potrebbe porre fine allo shutdown record di 40 giorni del governo.

Per finalizzare l'accordo è ancora necessaria una votazione ufficiale.

La continua incertezza sulla data di riapertura del governo degli Stati Uniti è stato un fattore chiave che ha impedito a Bitcoin (BTC) e al mercato crypto in generale di registrare un rimbalzo.

Bitcoin ha inizialmente raggiunto un nuovo massimo di 126.080 $ il 6 ottobre, sei giorni dopo lo shutdown del governo, ma da allora è sceso di oltre il 17% a 104.370 $, secondo i dati di CoinGecko.

Nel corso dell'ultimo mese, Bitcoin ha registrato un calo a doppia cifra il 10 ottobre dopo l'annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di dazi del 100% sulla Cina, che ha mandato in tilt i mercati.

Variazione nel prezzo di Bitcoin dal 1° ottobre. Fonte: CoinGecko



Bitcoin ha registrato un rialzo del 266% dopo la fine dell'ultimo shutdown del governo

L'ultimo shutdown del governo statunitense si è verificato tra la fine di dicembre 2018 e la fine di gennaio dell'anno successivo, durante il primo mandato di Trump.

Dopo la sua conclusione il 25 gennaio 2019, Bitcoin è salito di oltre il 265% da 3.550 a 13.000 $ nei cinque mesi successivi.

I mercati predittivi prevedono la fine dello shutdown entro la fine della settimana

Gli scommettitori sul mercato delle previsioni Polymarket sostengono che lo shutdown del governo verrà revocato giovedì, con il mercato che indica una probabilità del 54% che ciò avvenga tra martedì e venerdì.

Solo un giorno fa tale probabilità era appena del 27%.

Quote di Polymarket sulla fine dello shutdown del governo statunitense. Fonte: Polymarket

Le quote sulla piattaforma concorrente Kalshi sono simili e stimano che lo shutdown del governo terminerà venerdì, dopo 44 giorni.

La notizia arriva dopo l'annuncio di Trump avvenuto domenica, secondo cui la maggior parte degli americani riceverà un dividendo di 2.000 $ proveniente dalle entrate tariffarie.

Circa l'85% degli adulti avrà diritto a tale dividendo, esclusi i redditi più alti, ha affermato.





