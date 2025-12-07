Nel 2025, le operazioni di fusione e acquisizione (M&A) nel settore delle criptovalute hanno raggiunto gli 8,6 miliardi di dollari a novembre, con le aziende che hanno concluso un numero record di 133 accordi, segnando il massimo storico sia in termini di numero di operazioni che di valore totale.

L'importo totale in dollari delle operazioni commerciali ha superato il totale combinato dei quattro anni precedenti, secondo Bloomberg, che cita i dati di Pitchbook.

Coinbase ha guidato l'attività di M&A, con sei operazioni di acquisizione completate nel 2025, tra cui l'acquisto per 2,9 miliardi di dollari di Deribit, uno dei più grandi mercati di derivati crittografici.

Importo totale del capitale investito in operazioni su criptovalute ogni anno dal 2020. Fonte: Bloomberg

Altre operazioni di Coinbase hanno incluso l'acquisto della piattaforma pubblicitaria basata su blockchain Spindl, l'acquisizione del team del browser web Roam, della piattaforma di raccolta fondi onchain Echo, nonché l'acquisto di Vector.Fun, una piattaforma di scambio di memecoin, e della società di gestione di token Liquifi.

L'attività record di fusioni e acquisizioni segnala che il settore delle criptovalute è in espansione grazie a diversi fattori favorevoli, nonostante la recente flessione del mercato, tra cui un cambiamento radicale della normativa negli Stati Uniti e l'allentamento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve.

Anno storico per Kraken e Ripple in materia di fusioni e acquisizioni

Nel 2025 Ripple ha acquisito quattro società nell'ambito della sua strategia di espansione attraverso acquisizioni chiave e partnership commerciali.

Tra le operazioni concluse da Ripple nel corso dell'anno figurano l'acquisto per 1,25 miliardi di dollari della società di prime brokerage Hidden Road, l'acquisizione per 1 miliardo di dollari di GTreasury, una società di gestione della tesoreria aziendale, l'acquisizione per 200 milioni di dollari della piattaforma di stablecoin Rail e l'acquisto della società di wallet Palisade.

Analisi dettagliata delle operazioni di fusione e acquisizione nel 2025. Fonte: Voronoi

L'exchange di criptovalute Kraken ha riportato cinque acquisizioni nel 2025, tra cui l'acquisto della piattaforma di trading di futures NinjaTrader a maggio, seguito dall'acquisto di Breakout, una piattaforma di trading proprietaria, a settembre.

La società ha inoltre ampliato la propria presenza nel trading di derivati a ottobre con l'acquisizione di Small Exchange per 100 milioni di dollari, che consente a Kraken di creare mercati di derivati su criptovalute per i clienti statunitensi.

Kraken ha concluso la sua più recente operazione di acquisizione a novembre con l'acquisizione di Backed Finance AG, la società dietro la piattaforma di azioni tokenizzate xStocks.