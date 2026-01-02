Venerdì, l'indicatore del sentiment del mercato delle criptovalute più utilizzato ha abbandonato il rating di “paura estrema”, tornando ai livelli più alti degli ultimi 21 giorni, nonostante il prezzo sia ancora inferiore a 90.000$.

L'indice, che misura il sentiment complessivo del mercato delle criptovalute, ha registrato un punteggio di “paura” pari a 29 nell'aggiornamento di venerdì, uscendo dalla zona di “paura estrema” e raggiungendo il livello più alto dal 12 dicembre.

Al momento della pubblicazione, il prezzo di Bitcoin (BTC) è di 88.995$.

L'ascesa del sentiment costituisce un segnale positivo per la community, con alcuni analisti convinti che il lungo periodo trascorso in territorio di “paura” o “paura estrema” possa indicare che il mercato è pronto per potenziali guadagni.

Rapporto rischio/rendimento delle crypto è “il migliore di sempre”

“Il rapporto rischio/rendimento è il migliore che ci sia mai stato”, sostiene l’imprenditore crypto Brian Rose in un post pubblicato il 28 dicembre, sottolineando che l’indice è rimasto in territorio negativo per otto settimane.

“È un periodo ancora più lungo rispetto al crollo di aprile 2025”, spiega Rose, riferendosi al periodo in cui il mercato crypto è crollato in seguito all’annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump relativo all’introduzione di dazi commerciali globali.

I trader specializzati in crypto esaminano spesso gli indicatori di sentiment al fine di valutare il comportamento altrui e decidere quando acquistare o vendere. Mentre i periodi di paura offrono opportunità di acquisto, quando l'indice oscilla verso l'avidità, potrebbe essere opportuno vendere un po' di asset.

L'indice Crypto Fear & Greed è in territorio negativo da inizio novembre. Fonte: alternative.me

La piattaforma di analisi Santiment sostiene che gli operatori del mercato crypto nutrono “sentimenti contrastanti in vista del 2026”.

“Alcuni lamentano perdite personali, mentre altri festeggiano i guadagni ottenuti e la resilienza della community”, spiega Santiment. “Il mercato mostra segnali di ripresa, con i detentori che esprimono orgoglio per i profitti ottenuti e rinnovano il loro impegno. Eventi e omaggi stimolano il coinvolgimento, riflettendo un ottimismo nonostante le recenti difficoltà”.

Altri indicatori confermano risk-off mode tra trader

Altri indicatori del mercato crypto sottolineano una bassa propensione al rischio tra gli investitori.

Venerdì, l'indice CoinMarketCap Altcoin Season ha registrato un punteggio di 23 su 100 per la “Bitcoin Season”.

L'indice alterna “Bitcoin Season” e “Altcoin Season” a seconda della performance delle prime 100 altcoin rispetto a Bitcoin negli ultimi 90 giorni.

Secondo CoinMarketCap, tra le prime 100 criptovalute, Sky (SKY) ha registrato il calo maggiore negli ultimi sette giorni con un -9,73%, mentre Story (IP) ha registrato il guadagno più consistente con un +53,47%.