L’approvazione del CLARITY Act, il disegno di legge sulla struttura del mercato crypto, potrebbe migliorare il sentiment di mercato nel contesto dell’attuale fase di ribasso, secondo il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent.

Lo stallo del CLARITY Act, legato alle preoccupazioni sollevate da dirigenti del settore crypto, ha avuto un impatto negativo sull’industria, ha dichiarato Bessent venerdì alla CNBC, aggiungendo:

“In un momento in cui stiamo vivendo uno di questi sell-off storicamente volatili, credo che maggiore chiarezza sul CLARITY Act darebbe grande fiducia al mercato, permettendoci di andare avanti.”

“Penso che, se i Democratici dovessero conquistare la Camera — scenario che è ben lontano dal mio caso base — le prospettive di raggiungere un accordo verrebbero meno”, ha proseguito Bessent.

Bessent parla dell'importanza di approvare la legge sulla struttura del mercato crypto CLARITY prima delle elezioni di midterm statunitensi del 2026. Fonte: CNBC

Ha affermato che è fondamentale che il disegno di legge venga approvato “il prima possibile” e trasmesso al presidente degli Stati Uniti Donald Trump per la firma entro la primavera — che negli Stati Uniti va dalla fine di marzo alla fine di giugno — alla luce del possibile cambiamento negli equilibri di potere in vista delle elezioni di midterm del 2026.

Le elezioni di midterm del 2026 potrebbero ostacolare l'agenda crypto di Trump

L’equilibrio del potere tende a cambiare negli anni delle elezioni di midterm negli Stati Uniti, ha dichiarato a Cointelegraph Joe Doll, ex general counsel del marketplace di token non fungibili (NFT) Magic Eden.

“Il presidente Trump dispone di un mandato di due anni senza ostacoli che potrebbe essere significativamente indebolito dalle elezioni di midterm del 2026 e potenzialmente ribaltato nelle elezioni del 2028”, ha affermato a gennaio l’economista Ray Dalio.

Dalio ha avvertito che questo possibile cambiamento politico potrebbe invertire le politiche pro-crypto dell’amministrazione Trump, qualora non vengano codificate in legge.

Il Partito Repubblicano detiene una stretta maggioranza di quattro seggi alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, con 218 seggi contro i 214 del Partito Democratico, secondo i dati ufficiali della Camera.

Polymarket, probabilità delle elezioni di medio termine 2026 negli Stati Uniti. Fonte: Polymarket

Il 47% dei trader del prediction market Polymarket prevede che il potere sarà diviso nelle elezioni di midterm del 2026, con ciascun partito politico che assumerà il controllo di una camera del Congresso.

Le probabilità secondo Polymarket di un'affermazione completa del Partito Democratico, ovvero di ottenere la maggioranza in entrambe le camere, sono del 37% al momento in cui scriviamo.