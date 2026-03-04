Il mercato delle tesorerie crypto potrebbe assistere a un processo di consolidamento nel corso dell’anno, in un contesto di flessione dei mercati, con società dotate di attività operative pronte a fondersi con o acquisire aziende che scambiano al di sotto del net asset value (NAV), secondo Wojciech Kaszycki, chief strategy officer della società di infrastrutture e treasury crypto BTCS.

Le attività operative — come la fornitura di servizi di validazione per reti blockchain o l’offerta di strumenti di credito pubblici e privati — generano flussi di cassa che conferiscono alle società di tesoreria crypto un vantaggio competitivo rispetto a quelle che si limitano ad accumulare asset digitali, ha dichiarato Kaszycki a Cointelegraph.

Questo vantaggio finanziario consente loro di acquistare società che stanno annaspando con i loro investimenti in criptovalute o che operano al di sotto del valore delle loro riserve crypto, ha affermato. Kaszycki ha aggiunto:

“Se ti unisci a un altro operatore, a volte due più due fa sei o più, puoi vincere più velocemente, perché tutti quelli che operano in questo mercato al di sotto del net asset value stanno avendo difficoltà.”

Le società di crypto treasury hanno registrato una flessione diffusa nel 2025, con le azioni di molte aziende scese al di sotto del valore delle criptovalute detenute nei rispettivi bilanci.

Il calo delle tesorerie crypto ha preceduto il crollo del mercato delle criptovalute avvenuto in ottobre.

Strumenti di credito pubblici e privati tokenizzati come fonte di reddito per le tesorerie crypto

“Nel mondo odierno, gli strumenti di credito sono uno dei principali strumenti finanziari utilizzati a livello mondiale”, ha dichiarato Kaszycki a Cointelegraph.

Gli strumenti di credito pubblici e privati potrebbero anche essere tokenizzati sulle reti blockchain, ha affermato Kaszycki.

“Credo che i real-world asset (RWA), in particolare la tokenizzazione del credito pubblico e privato, siano qualcosa che crescerà molto nei prossimi 24 mesi”, ha aggiunto.

Questi RWA potrebbero essere utilizzati come garanzia sulle piattaforme di finanza decentralizzata (DeFi), comprese le applicazioni di lending o borrowing, ha affermato.

Panoramica del mercato del credito privato tokenizzato. Fonte: RWA.XYZ

Strategy, la più grande società di tesoreria Bitcoin (BTC) al mondo, offre al pubblico strumenti assimilabili al credito e al reddito fisso.

La società ha citato i propri strumenti a reddito fisso tra le ragioni per cui MSCI, fornitore globale di indici, dovrebbe includere Strategy e altre società di tesoreria crypto analoghe nei propri indici azionari.

“Le operazioni di tesoreria di Strategy sono concepite per offrire agli investitori diversi livelli di esposizione economica a Bitcoin, attraverso una gamma di strumenti finanziari che include titoli azionari e obbligazionari”, ha scritto la società in risposta a MSCI.