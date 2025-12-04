Le Digital Asset Treasuries (DAT) stanno guidando la ripresa dei titoli crypto, mentre i mercati rimbalzano dopo una significativa liquidazione della leva finanziaria all’inizio del mese.

Martedì le DAT esposte a Ether hanno registrato un forte recupero, tra cui EthZilla (ETHZ), quotata al Nasdaq, che secondo Google Finance ha messo a segno un rialzo del 12,35% nella giornata, raggiungendo 10,80 $ nelle contrattazioni after-hours.

Anche BitMine — la più grande tesoreria di Ether (ETH) al mondo, che secondo quanto riportato ha acquistato sul ribasso questa settimana — ha segnato guadagni a doppia cifra, con il titolo BMNR in aumento del 10,26% martedì.

Le azioni BitMine hanno toccato i 32,40 $ nelle contrattazioni after-hours, in rialzo di oltre il 650% da quando l’azienda ha annunciato la sua strategia su Ether a fine giugno.

Nel frattempo, il titolo crypto con le migliori performance della giornata è stato Thumzup Media Corp (TZUP), società attiva nel mining e negli investimenti crypto, che martedì ha guadagnato il 13,25% sul Nasdaq.

Martedì le azioni delle crypto DAT hanno registrato buoni risultati. Fonte: SoSoValue

Le azioni delle DAT Bitcoin recuperano più lentamente

Diverse società quotate che gestiscono tesorerie di altcoin hanno inoltre sovraperformato le loro controparti Bitcoin (BTC) con la ripresa del mercato crypto.

GD Culture Group (GDC) — un’azienda attiva nella produzione di contenuti virtuali e tesoreria della memecoin TRUMP — ha visto il proprio titolo guadagnare l’11,4%. La tesoreria Solana (SOL) HSDT ha segnato un rialzo del 9,36% nella giornata, mentre Sui Group Holdings (SUIG) ha guadagnato il 7,7%.

La più grande tesoreria crypto al mondo, Strategy (MSTR) di Michael Saylor, ha registrato un aumento più contenuto del 5,78%, con il titolo che martedì ha toccato un massimo intraday di 188 $ durante la seduta.

Le azioni di Strategy sono in calo del 37,4% dall’inizio dell’anno, con la maggior parte delle perdite accumulate dalla metà di ottobre, quando il mercato crypto ha invertito la rotta.

BitMine acquista nuovamente sul ribasso

Secondo quanto riferito, BitMine ha acquistato Ether durante il calo di questa settimana, accaparrandosi ulteriori 7.080 ETH per un valore di 19,8 milioni di dollari lunedì e 18.345 ETH per un valore di circa 55 milioni di dollari martedì, secondo Lookonchain e Arkham Intelligence.

Tuttavia, questi acquisti non sono stati confermati ufficialmente dalla società.

Mercoledì mattina, i prezzi di Ether hanno registrato un rimbalzo, raggiungendo il massimo degli ultimi cinque giorni a 3.060 $ nelle prime contrattazioni.