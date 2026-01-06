Analista: Whale spostano crypto su Binance, ma mancano acquirenti

Sebbene i grandi detentori di crypto abbiano trasferito i propri token su Binance, un andamento che gli analisti associano a potenziali vendite, la domanda di acquisto rimane modesta.

Le cosiddette “crypto whale” hanno depositato su Binance 2,4 miliardi di dollari, suddivisi in modo quasi equo tra Bitcoin (BTC) ed Ether (ETH), il più grande afflusso netto dell'exchange in un mese, tuttavia “manca il fattore acquisto”, riferisce CryptoOnchain domenica in una nota a CryptoQuant.

“Fondamentalmente, tale aumento dei depositi di asset di rischio non è stato accompagnato da un nuovo impulso all’acquisto”, aggiunge, sottolineando come i flussi netti delle stablecoin siano rimasti “praticamente invariati” con un afflusso di 42 milioni di dollari durante la settimana, principalmente token trasferiti tra le blockchain di Ethereum e Tron.

Binance registra afflussi netti pari a 1,33 miliardi di dollari in Bitcoin e 1,07 miliardi di dollari in Ether nell'ultima settimana. Fonte: CryptoQuant

CryptoOnchain sostiene che i trasferimenti di grandi quantità di crypto dai wallet agli exchange indicano solitamente “la preparazione alla vendita o l'utilizzo di tali asset come garanzia nei mercati dei derivati”.

Accumulo di Bitcoin subisce battuta d'arresto

Domenica CryptoOnchain si è detta preoccupata per un segnale “potenzialmente ribassista”, con il livello di accumulo di Bitcoin che ha subito una battuta d'arresto da ottobre, a fronte di un aumento della dimensione media dei depositi su Binance.

La dimensione media delle transazioni su Binance è balzata da circa 8-10 Bitcoin a 22-26 Bitcoin, con il trasferimento di “importi sostanziali” sulla piattaforma da parte delle whale, ha precisato.

Nel frattempo, i deflussi dalla piattaforma hanno registrato un “forte calo della dimensione media delle transazioni di prelievo”, con la media dei deflussi che oscilla tra un “intervallo contenuto” compreso tra 5,5 e 8,3 Bitcoin.

I flussi in uscita dall'exchange Binance hanno faticato a riprendersi dopo il forte calo registrato a ottobre. Fonte:CryptoQuant

“In altre parole, l'accumulo su larga scala e il trasferimento di Bitcoin in cold storage da parte dei principali detentori sono drasticamente diminuiti”, spiega CryptoOnchain.

Aggiunge inoltre che tali metriche rappresentano un “chiaro segnale di allarme”, evidenziando un aumento della pressione di vendita e una “diminuzione dell'interesse per il possesso a lungo termine da parte dei principali operatori, che potrebbe rappresentare un ostacolo significativo all'apprezzamento dei prezzi nel breve-medio termine”.

Nell'ultimo giorno Bitcoin ha guadagnato l'1,3%, attestandosi a 92.600$ dopo aver toccato un massimo di 93.170$ nelle 24 ore, con la fine della pausa di mercato del periodo festivo.