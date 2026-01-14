Il numero di spettatori dei contenuti relativi alle criptovalute su YouTube è sceso al livello più basso da gennaio 2021, a seguito di un forte calo negli ultimi tre mesi.

Domenica, il fondatore di ITC Crypto Benjamin Cowen ha condiviso una media mobile di 30 giorni delle visualizzazioni su vari canali YouTube dedicati alle criptovalute, evidenziando il calo.

“Quindi non si tratta solo di X e di un cambiamento dell'algoritmo”, ha commentato in merito a un simile calo di engagement sui canali dedicati alle criptovalute sulla piattaforma di microblogging X.

Si è verificato “un crollo su tutte le piattaforme, con un calo locale evidente già da ottobre”, secondo il commento dello YouTuber Tom Crown, esperto di criptovalute.

“In realtà, dal 2021 si trova in una fase di ribasso, senza mai aver raggiunto livelli neanche lontanamente vicini a quelli massimi”.

“Si tratta letteralmente di livelli di interesse social tipici di un mercato ribassista”, sostiene l’investitore in Bitcoin “Polaris XBT”.

Tale tendenza rafforza anche la premessa secondo cui in questo ciclo le istituzioni abbiano guidato i mercati, mentre il settore retail è rimasto in secondo piano.

Gli spettatori YouTube interessati alle crypto sono in calo. Fonte: Benjamin Cowen

Retail stanchi di schemi pump and dump

Il content creator di YouTube Jesus Martinez ha ribadito lo stesso concetto, sostenendo di aver ampliato il proprio canale sin dall'inizio del 2022 e aggiungendo: “Ho vissuto alcuni picchi intensi, ma nulla si è mai avvicinato ai pochi video che ho creato nel picco del 2021”.

Il content creator di TikTok “Cloud9 Markets” ha affermato che ciò potrebbe anche essere dovuto a tutte le truffe e agli schemi di pump and dump per le altcoin “ponzi”. “I piccoli investitori sono stanchi di essere fregati”, aggiunge.

“Probabilmente si sono orientati verso i metalli preziosi/macro. La gente vuole rendimenti, non storie su quando potrebbero arrivare”, sottolinea Marc Shawn Brown, responsabile dei social media di Cointelegraph.

“Il 2025 è stato difficile. Il rendimento di BTC è stato del -7%, mentre palladio, rodio, cobalto, argento e oro hanno tutti sovraperformato”, afferma.

Sentiment social si stabilizza

Non sono però tutte cattive notizie. Il sentiment social nei confronti di Bitcoin (BTC) “sta chiaramente migliorando, non che la tendenza al ribasso abbia mostrato segnali di inversione”, secondo quanto riportato venerdì dalla piattaforma di analisi on-chain Santiment.

Inoltre, ha aggiunto che il livello di 90.000$ sarà fondamentale affinché i retail rimangano positivi.

Nel frattempo, il sentiment social nei confronti di Ether (ETH) “sembra essere frammentato e non mostra alcuna tendenza coerente al momento”, ha infine concluso.