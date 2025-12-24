La senatrice del Wyoming Cynthia Lummis, una delle più accese sostenitrici degli asset digitali nell'attuale sessione del Congresso degli Stati Uniti, lascerà la carica nel 2027.

In un post pubblicato venerdì su X, Lummis ha annunciato che non si ricandiderà al Senato nel 2026. Eletta per un mandato di sei anni, ha assunto la carica nel gennaio 2021, affermandosi rapidamente come politica focalizzata sulla blockchain e sui Bitcoin, che in seguito si è allineata con l'agenda crypto del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

“Decidere di non candidarmi per la rielezione rappresenta un cambiamento di opinione per me, ma nelle difficili e faticose settimane di sessione di questo autunno ho accettato il fatto che non ho altri sei anni davanti a me”, ha detto Lummis. “Sono una legislatrice devota, ma mi sento come una velocista in una maratona. L'energia richiesta non è adeguata”.

Il senatore del Wyoming è uno dei repubblicani chiave responsabili di spingere i legislatori a prendere in considerazione il disegno di legge sulla struttura del mercato delle risorse digitali. La legislazione, approvata dalla Camera dei Rappresentanti a luglio, è stata discussa nella Commissione Bancaria del Senato, di cui Lummis è membro, e nella Commissione Agricoltura del Senato. Tuttavia, il disegno di legge non era stato inserito nel calendario delle votazioni prima della pausa natalizia.

Cointelegraph ha contattato l'ufficio di Lummis per un commento, ma al momento della pubblicazione non aveva ricevuto alcuna risposta.

Elezioni medio termine 2026 porteranno altro Congresso incentrato su crypto?

Con Lummis pronta a lasciare il Senato, al momento della pubblicazione non è chiaro chi potrebbe prendere il suo posto. Tutti i 435 seggi della Camera dei Rappresentanti e i 33 seggi del Senato saranno in palio nel 2026, consentendo potenzialmente ai Democratici di ottenere la maggioranza in entrambe le camere attualmente controllate dai Repubblicani. Il mandato di Trump termina nel gennaio 2029.

Il senatore della Carolina del Nord Thom Tillis avrebbe espresso preoccupazione in ottobre sul fatto che rinviare l'esame del disegno di legge sulla struttura del mercato al 2026 potrebbe ostacolare i progressi a causa delle elezioni di medio termine.

Stand With Crypto, un'organizzazione che sostiene la mobilitazione degli utenti di criptovalute affinché votino, ha ipotizzato che i voti del Congresso a favore o contro il disegno di legge sulla struttura del mercato potrebbero essere un fattore decisivo per gli elettori il prossimo anno.