Nel corso di un'intervista rilasciata venerdì CZ, cofondatore di Binance, ha dichiarato di essere rimasto piuttosto sorpreso dal perdono concesso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e ha negato di intrattenere rapporti commerciali con la famiglia Trump.

CZ ha dichiarato a Fox News di non aver mai incontrato né parlato con Trump prima o dopo aver ricevuto la grazia presidenziale a ottobre, e di aver incontrato il figlio di Trump, Eric, solo una volta alla conferenza Bitcoin Middle East and North Africa ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti.

“Non esiste alcun rapporto d'affari tra me, Binance e World Liberty Finance”, sostiene CZ. Inoltre, aggiunge di non essere stato informato sullo stato della sua grazia durante il processo:

“Non sapevo quando o se sarebbe successo. Credo che i miei avvocati abbiano presentato la richiesta ad aprile e che ci siano voluti alcuni mesi. Non sapevo a che punto fosse la procedura. Non vi era alcuna indicazione sullo stato di avanzamento, ecc. Poi, un giorno, è successo.”

Il cofondatore di Binance CZ respinge le accuse secondo cui la sua grazia sarebbe stata motivata da ragioni finanziarie. Fonte: Fox News

Il condono ha suscitato reazioni contrastanti: la community crypto lo ha celebrato come una vittoria per il settore e un'inversione di rotta rispetto alle politiche anti-crypto dell'amministrazione Biden, laddove i legislatori democratici hanno criticato il condono, accusando Trump di corruzione politica.

Il condono di CZ scatena polemiche e accuse di meccanismi pay-to-play

In una conferenza stampa tenutasi a seguito della grazia, Trump ha affermato di non conoscere personalmente CZ, ma di essere stato informato che il caso contro di lui era motivato da ragioni politiche.

“Ha ricevuto molto sostegno e hanno detto che ciò che ha fatto non è nemmeno un reato, non era un reato. È stato perseguitato dall'amministrazione Biden”, a detta di Trump.

La deputata democratica Maxine Waters ha accusato Trump di aver stipulato un accordo “pay-to-play”, concedendo la grazia a CZ in cambio di investimenti in crypto in progetti e piattaforme associati alla famiglia Trump, tra cui World Liberty Financial (WLFI).

Lettera dei legislatori democratici che esaminano attentamente la grazia. Fonte: US Senate

Le accuse hanno inoltre indotto diversi legislatori democratici, tra cui la senatrice del Massachusetts Elizabeth Warren e il senatore del Vermont Bernie Sanders, a scrivere una lettera aperta al procuratore generale Pam Bondi, mettendo sotto esame Trump e la grazia concessa.