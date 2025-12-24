Il responsabile per l’AI e le criptovalute del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lasciato intendere che la Casa Bianca potrebbe avere tutti gli elementi necessari per la regolamentazione degli asset digitali, dopo la conferma di Michael Selig alla guida della Commodity Futures Trading Commission.

In un post pubblicato lunedì su X, David Sacks ha affermato che gli Stati Uniti si trovano in un “momento critico” per la regolamentazione delle criptovalute e che Selig e il presidente della Securities and Exchange Commission, Paul Atkins, costituiscono un “dream team” per definire linee guida normative chiare. I commenti di Sacks sono arrivati in risposta alle dichiarazioni di Selig, secondo cui il Congresso degli Stati Uniti si sta preparando a completare i lavori su un disegno di legge relativo alla struttura del mercato crypto.

“Ci troviamo in un momento unico, in cui stanno emergendo un’ampia gamma di nuove tecnologie, prodotti e piattaforme, la partecipazione retail ai mercati delle commodity è ai massimi storici e il Congresso è pronto a inviare al presidente una legge sulla struttura del mercato degli asset digitali che consoliderà gli Stati Uniti come capitale mondiale delle criptovalute”, ha dichiarato Selig su X.

Il disegno di legge sulla struttura del mercato, denominato Responsible Financial Innovation Act al Senato e basato sul CLARITY Act approvato dalla Camera dei Rappresentanti a luglio, è attualmente all’esame del Senato ma è stato sospeso durante la pausa congressuale per le festività natalizie. La Commissione bancaria del Senato dovrebbe tenere una riunione in merito al provvedimento all’inizio di gennaio, prima di un possibile voto in aula.

Il Senato ha confermato Selig la scorsa settimana con 53 voti favorevoli e 43 contrari, nell’ambito di un pacchetto di nomine. Non è ancora chiaro quando subentrerà all’attuale presidente ad interim della CFTC, Caroline Pham, che dovrebbe lasciare la commissione ed entrare a far parte della società crypto MoonPay dopo la conferma di Selig. Cointelegraph ha contattato la CFTC e MoonPay per ottenere dettagli sull’uscita di Pham, ma al momento della pubblicazione non aveva ricevuto risposta.

Cosa comporterà la legge sulla struttura del mercato per la SEC e la CFTC?

Sebbene il testo definitivo del disegno di legge del Senato sulla struttura del mercato non sia ancora stato finalizzato per il voto in aula, le bozze circolate finora suggeriscono che la legislazione conferirebbe alla CFTC maggiori poteri per regolamentare gli asset digitali, un ruolo che in precedenza ricadeva sulla SEC. Sebbene alcuni leader repubblicani abbiano dichiarato di voler procedere con il provvedimento, altri senatori hanno sollevato preoccupazioni legate alla DeFi, con il rischio di rallentare l’iter legislativo.