La società di venture capital Digital Currency Group (DCG) e il suo CEO, Barry Silbert, hanno chiesto di raggruppare due cause collettive relative alle presunte perdite subite durante l'inverno delle criptovalute.

In una lettera inviata a Stefan Underhill, giudice distrettuale degli Stati Uniti d'America nel Connecticut, i difensori hanno sostenuto che le due cause "scaturiscono dagli stessi eventi, presentano questioni legali che si sovrappongono e propongono definizioni di classe quasi identiche".

Gli imputati sostengono inoltre che il raggruppamento delle cause sarebbe necessario per evitare decisioni contrastanti e per promuovere l'efficienza giudiziaria. Nella lettera, i difensori hanno informato Underhill di aver chiesto al giudice distrettuale Lewis Liman di trasferire il caso da New York al Connecticut. Nella lettera si legge che:

"La richiesta sarà completamente istruita entro il 13 Giugno 2023 e, se il Giudice Liman accoglierà la mozione di trasferimento a questa Corte, i difensori intendono muoversi rapidamente per raggruppare entrambe le cause".

I querelanti del Connecticut hanno contestato la proposta, sostenendo che è prematuro decidere prima che il caso di New York venga approvato per il trasferimento. Inoltre, si aspettano che i querelanti di New York si oppongano al trasferimento perché c'è molta incertezza sulla natura e la portata delle richieste

La causa nel Connecticut sostiene che Silbert abbia orchestrato un'operazione ingannevole per nascondere i segni di un'implosione da 1,1 miliardi di dollari a seguito dell'avvio della procedura di liquidazione da parte di Three Arrows Capital (3AC). Gli imputati sono accusati di frode in materia di security per aver rilasciato dichiarazioni false o fuorvianti.

A causa delle controversie in corso, DCG ha deciso di chiudere la sua filiale di prime brokerage TradeBlock. Secondo l'azienda, la decisione deriva dallo stato dell'economia in generale e dall'incertezza dell'ambiente normativo per le criptovalute negli Stati Uniti. TradeBlock ha iniziato ufficialmente il processo di chiusura il 31 Maggio.