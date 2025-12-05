Il gruppo Deutsche Börse, organizzazione borsistica di rilievo globale, ha avviato una partnership strategica con il crypto exchange statunitense Kraken con l’obiettivo di colmare il divario tra mercati tradizionali e digitali.

Kraken e Deutsche Börse stanno unendo le forze per creare un accesso unificato ai mercati degli asset tradizionali e digitali, secondo un annuncio congiunto pubblicato giovedì.

Le società intendono migliorare l’accesso istituzionale ai prodotti crypto regolamentati — tra cui trading spot, mercati tokenizzati e derivati — oltre a potenziare la liquidità per le istituzioni in più giurisdizioni.

“Nel complesso, questa partnership rafforzerà ulteriormente il nostro supporto ai clienti istituzionali nell’era degli asset digitali e aprirà la strada ai mercati dei capitali digitali”, ha dichiarato Stephan Leithner, CEO del gruppo Deutsche Börse.

XStocks, 360T ed Eurex tra le numerose integrazioni

La partnership mira a una vasta gamma di integrazioni, tra cui l'aggiunta di xStocks, supportato da Kraken, all'infrastruttura di asset digitali 360X di Deutsche Börse.

Nella prima fase della collaborazione, Kraken si integrerà direttamente con 360T, fornendo ai propri clienti liquidità FX di livello bancario, ampliando in modo significativo i propri canali fiat-to-crypto e garantendo l'esecuzione istituzionale.

Previa approvazione delle autorità di vigilanza, la collaborazione punta anche ad ampliare l’accesso di Kraken ai mercati europei regolamentati di futures e opzioni, aggiungendo i derivati quotati sulla borsa tedesca Eurex, si legge nell’annuncio.

Kraken e Deutsche Börse lavoreranno inoltre all’integrazione di xStocks, le azioni tokenizzate emesse da Backed Finance che Kraken prevede di acquisire entro la fine del 2025. Secondo l’annuncio, anche i titoli detenuti da Clearstream dovrebbero essere distribuiti in formato tokenizzato alla base clienti di Kraken.

«La nostra partnership con Deutsche Börse Group dimostra cosa accade quando due infrastrutture progettate per la scalabilità e la fiducia si incontrano», ha dichiarato Arjun Sethi, co-CEO di Kraken, aggiungendo:

"Collegando i mercati tradizionali e digitali attraverso un'ampia gamma di classi di attività, stiamo costruendo una base olistica per la prossima generazione di innovazione finanziaria: caratterizzata da efficienza, apertura e accesso ai clienti".

Il CEO di Deutsche Börse, Leithner, ha ribadito “il costante impegno dell'azienda nel plasmare il futuro dei mercati finanziari”, sottolineando che la partnership con Kraken combina la fiducia e la resilienza della nostra infrastruttura regolamentata con l'innovazione dell'ecosistema degli asset digitali.

Kraken ha attivamente ampliato la propria presenza in Europa, lanciando il supporto xStocks in collaborazione con Backed a settembre.

L'exchange statunitense ha inoltre acquisito importanti licenze locali, tra cui quelle previste dalla Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) e dal quadro normativo Markets in Crypto-Assets (MiCA).