Autorità olandesi invitano divisione Polymarket a cessare attività

L'Autorità olandese competente in materia di gioco d'azzardo ha dichiarato di aver inflitto una sanzione alla filiale olandese della piattaforma di mercati predittivi Polymarket, Adventure One, per aver offerto giochi d'azzardo ai residenti senza licenza.

In una comunicazione diffusa martedì, le autorità olandesi hanno ordinato alla società Polymarket di “cessare immediatamente le sue attività” o di affrontare multe fino a 990.000 dollari. Secondo le autorità, Adventure One ha violato la legge olandese offrendo scommesse illegali, comprese quelle sulle elezioni locali, e la società non ha risposto alle richieste di porre fine a tali attività.

“I mercati di previsione sono in aumento, anche nei Paesi Bassi”, ha affermato Ella Seijsener, direttrice della licenza e della supervisione dell'Autorità olandese per il gioco d'azzardo. “Questo tipo di società offre scommesse che non sono consentite nel nostro mercato in nessuna circostanza, nemmeno dai titolari di licenza”.

Polymarket e altre piattaforme che offrono contratti su eventi su piattaforme di mercati predittivi sono soggette a un controllo simile negli Stati Uniti, dove molte autorità statali hanno intentato cause legali in materia di scommesse sportive. Tuttavia, il presidente di una delle autorità federali di regolamentazione finanziaria, la Commodity Futures Trading Commission, ha dichiarato martedì che difenderà la “giurisdizione esclusiva” dell'agenzia sui mercati predittivi, criticando l'azione a livello statale.

Cointelegraph ha contattato Polymarket per un commento, ma al momento della pubblicazione non aveva ricevuto alcuna risposta. Il responsabile legale dell'azienda, Neal Kumar, ha dichiarato il 9 febbraio che Polymarket “accoglie con favore il dialogo con altri Stati mentre i tribunali federali” esaminano la questione della giurisdizione negli Stati Uniti.

Tassa olandese su crypto passa a Camera Rappresentanti

Il giro di vite contro Polymarket nei Paesi Bassi è avvenuto a meno di una settimana dalla presentazione di una proposta da parte della Camera dei rappresentanti del Paese per introdurre un'imposta del 36% sulle plusvalenze degli investimenti che probabilmente includerebbe le criptovalute. Se approvata dal Senato olandese e convertita in legge, potrebbe entrare in vigore già nel 2028.