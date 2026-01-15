DZ Bank, uno dei maggiori gruppi bancari tedeschi per patrimonio gestito, ha ottenuto una licenza ai sensi del Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) dell'Unione Europea, superando un passaggio normativo chiave per erogare servizi crypto all'interno della giurisdizione.

Mercoledì, DZ Bank ha annunciato di aver ricevuto l’approvazione dalla Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) tedesca per gestire la propria piattaforma crypto, “meinKrypto”, progettata per fornire infrastrutture di trading crypto alle banche della rete cooperativa tedesca. La piattaforma sarà resa disponibile alle banche locali aderenti nei prossimi mesi.

In base al modello operativo, DZ Bank fungerà da operatore centrale della piattaforma, mentre le singole banche cooperative decideranno autonomamente se offrire i servizi crypto ai propri clienti retail. Ogni banca partecipante dovrà inoltre presentare una notifica MiCA separata alla BaFin prima di abilitare il trading.

Al momento del lancio, l’offerta supporterà Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC) e Cardano (ADA) e sarà integrata direttamente nell’app VR Banking come opzione di investimento autogestito.

La licenza MiCA segna la fase di esecuzione dei piani crypto della DZ Bank

La licenza MiCA segna per DZ Bank il passaggio dalla fase di pianificazione a quella di esecuzione della propria strategia crypto, dopo anni di preparazione normativa da parte delle istituzioni finanziarie europee.

Il MiCA introduce un quadro giuridico unificato per gli asset crypto e i servizi correlati in tutta l’Unione Europea, sostituendo i regimi nazionali frammentati con un unico standard di vigilanza.

L’approvazione consente a DZ Bank di gestire legalmente un’infrastruttura crypto all’interno del nuovo quadro normativo, senza però autorizzare automaticamente la distribuzione retail sull’intera rete del gruppo.

Le banche che intendono offrire servizi crypto ai propri clienti attraverso l’infrastruttura dovranno infatti interfacciarsi singolarmente con le autorità di vigilanza prima di abilitare il trading di criptovalute.

La piattaforma “meinKrypto” è stata sviluppata congiuntamente da DZ Bank e Atruvia, il fornitore di servizi IT del gruppo finanziario cooperativo tedesco.

In linea con i piani di lancio annunciati in precedenza

Il 19 settembre 2024, DZ Bank ha stretto una partnership con Boerse Stuttgart Digital per fornire servizi di trading e custodia di criptovalute a circa 700 banche cooperative, con un lancio iniziale previsto per la fine del 2024. All'epoca, l'iniziativa era stata concepita come un'implementazione graduale in attesa delle approvazioni normative.

L'approvazione risolve le principali incertezze che circondavano i piani precedenti, fornendo una chiara base giuridica per l'operatività dei servizi crypto su larga scala all'interno dell'UE.

Sebbene l'accesso retail diffuso non sia immediato, la licenza posiziona DZ Bank come uno dei primi grandi gruppi bancari a rendere operativo il MiCA nella pratica.



