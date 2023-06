Un partenariato pubblico-privato in El Salvador, che si impegna a versare un miliardo di dollari per la creazione di una mining farm di Bitcoin (BTC), ha ricevuto i primi 250 milioni di dollari. Questo primo rilascio di fondi dà il via a un parco di generazione di energia da 241 megawatt (MW) nella regione di Metapán del Paese.

Volcano Energy, la società che sta dietro al progetto, ha dichiarato che i fondi saranno destinati allo sviluppo del parco di generazione di energia utilizzando l'energia solare ed eolica, che alla fine alimenterà l'operazione di mining di Bitcoin. Il 7 giugno, il presidente di Volcano Energy, Max Keiser, è intervenuto su Twitter per annunciare la notizia.

.@Volcano_Energy receives the first $250M of a $1 billion commitment that kickstarts 241 MW’s of #Bitcoin mining in El Salvador.



