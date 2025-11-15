Eric Trump, figlio del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e cofondatore di American Bitcoin, non si lascia scoraggiare dalla recente flessione del mercato crypto, affermando che la volatilità è il prezzo da pagare per ottenere rendimenti eccezionali.

“Penso che la volatilità sia un'alleata”, ha dichiarato Trump in un'intervista al Wall Street Journal, mentre Bitcoin (BTC) scendeva brevemente sotto i 95.000 $, attestandosi a circa il 25% al di sotto del picco raggiunto all'inizio di ottobre.

La turbolenza è stata più grave nel segmento delle altcoin, con i principali asset in calo dal 5% all'11% — parte di una debolezza iniziata con il crollo del mercato del 10 ottobre, che ha spazzato via circa 19 miliardi di dollari in posizioni con leva finanziaria.

Nel complesso, il mercato crypto ha perso più di 1.000 miliardi di dollari in termini di capitalizzazione di mercato rispetto al suo picco massimo.

Tuttavia, per Trump, questo è semplicemente un aspetto del panorama degli investimenti nel settore crypto.

“Chiunque non sia in grado di accettare la volatilità delle criptovalute dovrebbe probabilmente uscirne”, ha dichiarato. “In realtà, per noi è un'ottima opportunità di acquisto”.

American Bitcoin sta accumulando satoshi

Quanto meno, Trump sta mettendo in pratica la sua filosofia. American Bitcoin, la società di mining da lui guidata, quotata in borsa all'inizio di quest'anno attraverso una fusione inversa con Gryphon Digital Mining, ha aggiunto oltre 3.000 BTC nel terzo trimestre, portando le sue riserve totali a oltre 4.000 BTC.

American Bitcoin è entrata nella lista dei primi 25 holder di Bitcoin quotati in borsa dopo le acquisizioni effettuate nel Q3. Fonte: BitcoinTreasuries.NET

Trump ha ripetutamente sottolineato l'importanza di aumentare le riserve Bitcoin dell'azienda, dando priorità a parametri quali il rapporto “Bitcoin-per-share”, che secondo lui rafforzerà in ultima analisi il valore per gli azionisti.

Queste mosse arrivano nel contesto della spinta dell'amministrazione di Donald Trump verso una più ampia adozione delle crypto, evidenziata dal decreto esecutivo di gennaio sugli asset digitali, dalla creazione di un gruppo di lavoro federale sui mercati crypto e dall'approvazione di una legge fondamentale sulle stablecoin. Tuttavia, il valore di Bitcoin è rimasto pressoché invariato rispetto al prezzo del 1° gennaio.